Croître en quantité et en qualité. Une circonstance toujours difficile à réaliser, mais que l’Indycar espère réaliser en 2021, avec des grilles qui atteignent généralement 26-28 voitures, ne descendent pas en dessous de 24, et à environ 500 Miles d’Indianapolis où les 33 participants sont facilement dépassés à donnez une logique au fameux «Bump Day».



“Nous aurons plus de participants en 2021. Je vois une grille entre 25 et 28 voitures la plupart des week-ends. Ce chiffre de 28 que nous n’avons pas atteint depuis longtemps, mais maintenant nous l’aurons à nouveau”, a déclaré Jay Frye, président de la Indycar, sur Racer.com

Les trois équipes les plus puissantes – Penske, Ganassi et Andretti – aligneront régulièrement quatre voitures – rappelez-vous qu’Alex Palou en aura une à Ganassi – tandis que d’autres en ont déjà confirmé deux fixes et une troisième avec des programmes partiels – Rahal Letterman, McLaren, AJ Foyt, Carpenter et Meyer-Shark, ce dernier pour la première fois avec deux voitures -, auxquels il faut ajouter d’autres équipes comme Carlin ou Dale Coyne, qui n’ont pas encore annoncé leurs plans.

Et, comme si cela ne suffisait pas, le retour à temps partiel d’Hélio Castroneves ou la présence de Juan Pablo Montoya dans l’Indianapolis 500 sont annoncés.

L’un de nos objectifs lorsque nous avons lancé notre plan quinquennal était de consolider le paddock. C’est-à-dire obtenir de nouvelles équipes et sponsors et élargir les équipes présentes, mais surtout rendre chaque voiture rentable. L’économie d’Indycar est d’une importance vitale. Pour le moment, tous les objectifs sont atteints. Nous avons même surmonté l’événement inattendu d’une pandémie. Nous nous dirigeons donc vers une 2021 qui s’annonce spectaculaire », a ajouté Frye.

À l’heure actuelle, 21 pilotes à plein temps sont déjà confirmés, tandis que d’autres sièges sont à un stade avancé de négociation. Apparemment, l’intérêt des pilotes qui ont perdu leur siège en F1 cette année – comme Romain Grosjean ou Kevin Magnussen – a poussé d’autres pilotes à conclure leurs contrats plus tôt que d’habitude. Mais surtout, cela compte la crédibilité de Roger Penske, le grand mécène de la catégorie depuis l’année dernière, dont l’efficacité et la crédibilité proverbiales dans le domaine des affaires sont presque une sécurité pour les autres équipes.

