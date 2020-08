Date publiée: 24 août 2020

Des détails sur l’interdiction des «modes de fête» des moteurs sont apparus, les augmentations de puissance à court terme devant être interdites à partir du Grand Prix d’Italie.

Motorsport-Total.com rapporte que dans une lettre envoyée aux équipes la semaine dernière, le directeur technique de la FIA, Nikolas Tombazis, a déclaré que l’instance dirigeante du sport était «de plus en plus préoccupée» par le fait que les nombreux réglages du moteur pourraient être utilisés à mauvais escient pour contourner «certaines règles».

Le rapport ajoute qu’à partir de Monza «il n’est plus possible de basculer entre les différents modes moteur à volonté, mais les qualifications et les courses doivent être disputées avec le même réglage de base». Les exceptions sont, par exemple, les tours d’entrée et de sortie ou les phases de voiture de sécurité et de VSC.

Cependant, il ne sera plus possible d’activer brièvement un mode moteur plus agressif pour un tour de qualification ou le dernier tour décisif avant un arrêt au stand, mais ensuite de le désactiver à nouveau afin de préserver la durée de vie du moteur.

La nouvelle directive technique expliquant les règles révisées est TD / 037-20 et a été publiée pour combler les lacunes autour de trois décisions.

Le rapport Motorsport-Total.com les décrit comme suit:

«Premièrement: l’article 2.7 du Règlement technique. Il s’agit de la charge de la preuve que les équipes doivent pouvoir rendre crédible à tout moment que leurs voitures respectent les règles. La directive indique que c’est «presque impossible» lors de l’utilisation de différents modes de moteur.

Deuxièmement: l’article 27.1 du Règlement Sportif. Les règles de la F1 stipulent que les pilotes doivent contrôler leurs voitures sans aide extérieure. Lors du passage d’un mode moteur à l’autre, les pilotes agissent généralement sur les instructions de leur ingénieur de course, ce qui ne constitue pas une conduite «seule et sans aide».

Troisièmement: Annexe 4 du Règlement Sportif. Les groupes motopropulseurs en F1 sont homologués. D’autres développements ne sont autorisés que s’ils servent à améliorer la fiabilité. Maintenant, la FIA fait valoir que si un moteur tourne dans un mode plus agressif qui privilégie la fiabilité et que la fiabilité est ajustée, c’est aussi un problème de performances. «

En termes de performances réelles du moteur, l’interdiction des «modes de fête» signifie que les pics de puissance au-delà de 1 000 ch, mesurés par des experts externes à Silverstone, sont appelés à devenir une chose du passé.

Lors des qualifications à Silverstone, le groupe motopropulseur Mercedes aurait fourni jusqu’à 1022 chevaux en «mode fête». En Q3, c’était 28 ch de plus que Honda, 37 de plus que Renault et 42 de plus que Ferrari.

