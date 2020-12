Esteve et Villalobos courront avec une Toyota Hilux préparée par Overdrive

Le cavalier catalan, ambitieux: il s’est fixé la dixième position comme objectif

Isidre Esteve et Txema Villalobos ont présenté, avec le Repsol Rally Team, leur projet le plus ambitieux en vue de la prochaine édition du Dakar, dans lequel ils s’affronteront pour la première fois aux commandes d’un Toyota Hilux préparé par Overdrive, une monture pour laquelle se battre des choses sérieuses en Arabie Saoudite.



Ce sera la quatorzième participation du pilote catalan au rallye le plus difficile du monde – le sixième en auto – et l’ambition est maximale: Isidre Esteve s’est fixé comme objectif la dixième position, avec la maxime de ne pas commettre d’erreur et d’être au sommet avec le Haut; Txema Villalobos, but onzième place.

Son meilleur résultat au Dakar parmi les quatre-roues avait été à ce jour la 21e place qu’il a obtenue dans les éditions 2018 et 2019, mais cette fois il aura pour la première fois une voiture pour se battre dans la zone noble – dans le Le Rally de Andalucía était déjà proche du «top 10».

«Le moment important de ce merveilleux projet, le Repsol Rally Team, que nous avons lancé il y a cinq ans, approche. Nous sommes très heureux de cette belle opportunité que nous offrent les sponsors et de la confiance qu’ils nous accordent, surtout dans une année aussi difficile. “.

«Pouvoir avoir ce projet est un luxe que j’apprécie beaucoup. Je suis fier de cette équipe. Je suis là où j’ai toujours rêvé d’être», a commenté Isidre Esteve lors de la présentation en ligne de ce matin, à laquelle cet entête avait accès.

“Nous sommes conscients que le Dakar est une course de deux semaines et que la régularité est très importante. Notre objectif est d’être compétitif à chaque étape, de ne pas faire d’erreurs qui nous pénalisent beaucoup et d’être toujours proche du top 15. Si nous réussissons, au Au final, nous serons dans le top 10 et ce serait un résultat extraordinaire, car le niveau est très élevé », a-t-il ajouté.

