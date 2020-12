Jaguar présente la mise à jour de sa F-Type

Son moteur V8 atteint 575 chevaux dans la variante F-Type R

La F-Type R sert de base à une édition commémorative du 60e anniversaire de la E-Type

La Jaguar F-Type 2020 est une voiture de sport développée par la firme britannique, conçue comme un coupé pour deux personnes. Il a une puissance maximale de 575 chevaux, qui provient d’un moteur V8. Au Royaume-Uni, il peut être acheté à partir de 54 060 livres sterling – 63 100 euros.



La F-Type 2020 est une mise à jour du modèle qui a fait ses débuts en 2013, avec un accent particulier sur l’esthétique de l’avant et sur les performances des moteurs les plus puissants pour obtenir une performance supplémentaire.

JAGUAR F-TYPE 2020: EXTÉRIEUR

La Jaguar F-Type 2020 s’inspire des lignes de son prédécesseur, mais offre une mise à jour subtile et attrayante qui se traduit par un nez plus simple qui renforce la présence de l’un des coupés les plus photogéniques de son segment.

La grille se passe de la bande de séparation de la première génération, tandis que les prises d’air latérales sont agrandies et unifiées pour une plus grande apparence. Le phare est maintenant plus net et plus horizontal, créant l’illusion qu’il s’agit d’une voiture plus basse et collée au sol.

L’arrière reste fidèle à la configuration précédente, avec un diffuseur très marqué qui est accentué visuellement en l’ornant de la même couleur de carrosserie. Il conserve la configuration de quatre sorties d’échappement, regroupées en deux groupes de deux.

JAGUAR F-TYPE 2020: INTÉRIEUR

La Jaguar F-Type 2020 est une voiture de sport, mais elle met l’accent sur le confort du conducteur pour vous offrir une cabine équipée de toute la technologie que vous pourriez souhaiter.

L’habitacle associe le savoir-faire artisanal de Jaguar à des matériaux contemporains tels que le cuir Nappa et les finitions chromées. Les sièges et la porte comportent un motif brodé spécial. La console centrale et les ceintures de sécurité comportent une inscription subtile qui lit «Jaguar Est. 1935».

Le conducteur a à sa disposition un écran de 12,3 pouces qu’il peut configurer à sa guise, afin d’avoir à tout moment les informations dont il a besoin. Le système d’infodivertissement est tactile et compatible en standard avec Apple CarPlay et Android Auto, et peut être connecté au réseau pour télécharger les futures mises à jour.

JAGUAR F-TYPE 2020: MÉCANIQUE

La Jaguar F-Type 2020 dispose de trois options mécaniques, toutes à essence.

L’option la plus modeste est un moteur quatre cylindres turbocompressé de 300 chevaux, mais il est également disponible avec deux V8 turbo nouvellement créés de 444 chevaux et 566 chevaux.

L’unité de 450 chevaux a un couple de 580 Newton mètres. Il est à propulsion arrière et accrédite une accélération de 0 à 96 kilomètres / heure en 4,4 secondes. Sa vitesse maximale est de 284 kilomètres / heure.

Le groupe motopropulseur de 575 chevaux a un couple de 700 Newton mètres. Il est de 24 chevaux plus puissant que son prédécesseur et augmente son couple de 20 Newton mètres. Il accélère de 0 à 96 kilomètres / heure en 3,5 secondes et est limité électroniquement à 300 kilomètres / heure.

Les moteurs de 300 et 450 chevaux sont disponibles dans les versions Coupé et Cabriolet, ainsi que dans les R-Dynamic Coupé et Cabriolet, ainsi que la version First Edition qui célèbre son lancement.

Les clients qui souhaitent le moteur le plus puissant, le 575 chevaux, devront opter pour la F-Type R Coupé ou la F-Type R Cabriolet.

Jaguar a mis un accent particulier sur la transmission des voitures qui équipent le moteur V8. La marque fait la promotion d’une boîte de vitesses recalibrée pour la précision et la vitesse, avec des palettes au volant pour une conduite véritablement sportive.

JAGUAR F-TYPE 2020: PRIX

La Jaguar F-Type 2020 peut être achetée au Royaume-Uni pour 54 060 £, l’équivalent de 63 100 €. Son prix pour l’Espagne n’a pas encore été confirmé.

JAGUAR F-TYPE HERITAGE 60 ÉDITION

Pour commémorer le 60e anniversaire de la E-Type, Jaguar vend la F-Type Heritage 60 Edition pour 181500 €, une variante qui reprend les 575 chevaux de la F-Type R moderne et applique une série de nuances inspirées de la décennie de les années 60.

Jaguar ne produira que 60 exemplaires de cette édition spéciale, tous finis à la main par l’équipe de personnalisation Special Vehicle Bespoke. L’une de ses caractéristiques les plus uniques est sa peinture Sherwood Green, présente sur la E-Type d’origine et en désuétude depuis les années 1960.

L’édition Heritage 60 comprend également un cadre de console centrale en aluminium inspiré du rétroviseur de type E, de l’emblème du 60e anniversaire de la Type E sur l’appui-tête et du badge E-Type 60, entre autres petits détails.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 17/12/2020 Présentation de l’édition Heritage 60. 02/12/2019 Présentation de la Jaguar F-Type 2020 26/11/2019 La date de présentation de la mise à jour 2020 confirmée.04/04/2018 Données Jaguar F-Type.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard