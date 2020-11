Le fabricant utilisera l’i-Pace pour ses tests

La voiture autonome fera face à des situations réelles

En collaboration avec d’autres entreprises spécialisées, Jaguar Land Rover a créé une petite ville intelligente dans le but de réaliser des tests dans lesquels la voiture autonome coexiste avec d’autres véhicules, piétons ou cyclistes.



Le développement de la voiture autonome progresse de pair avec Jaguar Land Rover, un constructeur qui lance une ville intelligente dans laquelle il testera cette technologie dans un environnement entouré de variables réelles. Les Britanniques ont établi des partenariats avec un certain nombre de sociétés internationales de télécommunications, de logiciels et de mobilité, notamment Cisco, Seagate, Renovo, Red Hat, Valeo et Mergon.

FMCI est l’acronyme de Future Mobility Campus Ireland, un espace de test collaboratif composé de 12 kilomètres de voies publiques dans lequel différentes situations de circulation seront simulées avec la voiture urbaine comme protagoniste. Il interagira avec les véhicules sans cette technologie, les piétons et les cyclistes. Il sera également possible de tester de nouvelles technologies et de collecter une multitude de données grâce à différents capteurs.

est espace urbain met à la disposition du constructeur des éléments tels que des passages intelligents, des parkings autonomes, des bornes de recharge pour voitures électriques, des sorties sur un tronçon de 450 kilomètres d’autoroute connectée et un itinéraire géré depuis l’aéroport de Shannon pour les unités aériennes sans pilote.

Le véhicule que vous utiliserez Jaguar Land Rover pour les essais ce sera l’I-Pace, son premier électrique de série. Parmi les objectifs du constructeur figurent les progrès à réaliser, en plus de la voiture autonome, sur la mobilité partagée, les voitures électriques elles-mêmes et les technologies connectées.

“Cette collaboration avec le FMCI nous permet d’avoir un espace aux conditions réelles pour tester notre technologie de mobilité partagée et nos véhicules autonomes, connectés et électrifiés dans un lieu stratégique », a déclaré le directeur général de Jaguar Land Rover à Shannon, en Irlande, John Cormican, dans des mots recueillis par Europa Press.

Le PDG de FMCI a également voulu laisser ses impressions, Russell Vickers, qui a déclaré que cet espace urbain intelligent “représente une grande opportunité pour les entreprises internationales de travailler ensemble et de développer des technologies de pointe”.

