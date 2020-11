Renouvellement total du groupe motopropulseur par rapport à la saison dernière

Sam Bird et Mitch Evans seront les pilotes

Jaguar Racing a dévoilé sa nouvelle voiture de course électrique, la Jaguar I-TYPE 5, dans une présentation virtuelle la veille du début de la pré-saison de Formule E.



La voiture dispose d’un nouveau groupe motopropulseur développé en interne, qui fonctionnera pendant les deux prochaines saisons. Les ingénieurs se sont concentrés sur l’augmentation de l’efficacité, la réduction du poids et l’abaissement du centre de gravité.

La nouvelle suspension offrira plus d’ajustement d’une piste à l’autre. Sam Bird et Mitch Evans, l’un des couples les plus forts de la grille, seront chargés de le piloter.

“La saison 7 est une année très excitante, c’est la première saison où la Formule E a atteint le statut de championnat du monde et c’est la cinquième saison de Jaguar Racing dans la catégorie”, a déclaré James Barclay, directeur de l’équipe.

“L’équipe a travaillé plus que jamais pour créer la voiture de course la plus efficace et la nouvelle génération. Le compte à rebours est lancé, nous nous battrons pour les points, les podiums et les victoires”, a ajouté Barclay.

Evans est avec Jaguar depuis le début de leur aventure en Formule E en 2016. “Une présentation est le moment de fixer mes propres objectifs pour la saison à venir et de commencer l’année avec une dynamique positive”, a déclaré Evans.

“C’est ma cinquième saison avec l’équipe et nous sommes plus déterminés que jamais à faire de cette année la plus réussie que nous ayons eue ensemble”, a ajouté le pilote.

Bird, l’un des pilotes les plus expérimentés de la catégorie, rejoint désormais Jaguar. “Le dévoilement de la nouvelle Jaguar I-TYPE 5 aux fans rend cela plus réel. Le lancement met en lumière tout le travail acharné de l’équipe pendant la saison morte. J’ai hâte de commencer ma première saison avec une marque britannique aussi emblématique”, a-t-il déclaré. Oiseau.

L’équipe ne sera plus sponsorisée par Panasonic. L’I-TYPE 5 dispose d’un nouveau siège prototype fabriqué à partir de TypeFibre de source durable, qui sera testé en vitesse à différentes températures, charges et environnements à travers le monde.

Le début de la septième saison de Formule E, la première avec le statut de Championnat du Monde FIA, aura lieu le 16 janvier 2021 à Santiago du Chili.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard