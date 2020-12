La Jaguar Vision Gran Turismo SV est un nouveau prototype électrique virtuel créé par la marque britannique pour le jeu vidéo Gran Turismo, afin que ses joueurs puissent avoir un premier aperçu de la technologie de course de demain. Il est équipé de quatre moteurs électriques qui fournissent 1 903 chevaux et une vitesse de pointe de 410 kilomètres / heure.



La Vision Gran Turismo SV est conçue comme un prototype pour les 24 Heures du Mans, bénéficiant d’une technologie de batterie de course qui est encore à plusieurs années de la réalité. Il n’y a pas de données sur son autonomie, mais logiquement il supportera des lots compris entre 30 et 45 minutes et sera compatible avec une charge ultra-rapide pour perdre le minimum de temps possible dans les stands.

Ce prototype est une évolution de la Jaguar Vision GT Coupé et arrivera à Gran Turismo en 2021.

JAGUAR VISION GRAN TURISMO SV: EXTÉRIEUR

La Jaguar Vision Gran Turismo SV a une longueur de 5,54 mètres, ce qui la rend 86 centimètres plus longue que son prédécesseur. Il n’y a pas de données sur son poids, bien qu’il devrait dépasser les 1400 kilos enregistrés par la Vision GT Coupé. Son combat est de 2,72 mètres. Il n’y a pas non plus de données spécifiques sur sa largeur et sa hauteur.

La Vision Gran Turismo SV arbore une esthétique continue par rapport à la Vision GT Coupé, bien qu’elle reçoive une série de modifications aérodynamiques. Ils comprennent un séparateur plus allongé pour renforcer l’aérodynamisme de l’avant, un aileron arrière proéminent qui rappelle la XJR-14 avec un peu d’imagination et de tolérance, et un diffuseur plus agressif.

L’aileron arrière est mobile et permet de moduler la génération d’appuis en fonction de la situation de conduite, de sorte que le prototype puisse gagner en vitesse de pointe en ligne droite sans compromettre son adhérence dans les courbes. Il accrédite un coefficient Cd de 0,398 et génère 483 kilos d’appui à 321 kilomètres / heure.

JAGUAR VISION GRAN TURISMO SV: INTÉRIEUR

La Jaguar Vision Gran Turismo SV arbore un intérieur inspiré de la conduite. Le volant est à droite, comme une bonne voiture britannique. Les sièges sont finis dans un nouveau tissu appelé Typefibre, plus léger que le cuir. La marque prévoit de la tester sur la Jaguar I-Type 5 lors du championnat de Formule E.

JAGUAR VISION GRAN TURISMO SV: MÉCANIQUE

La Jaguar Vision Gran Turismo SV dispose de quatre moteurs électriques, un par roue. Ils attribuent une puissance combinée de 1 903 chevaux à un couple de 3 360 Newton mètres.

C’est un moteur électrique de plus que le Vision GT Coupé et aussi un pas en avant important en termes de performances, puisqu’il est resté à 1 020 chevaux et 1 200 Newton mètres.

Il assure une accélération de 0 à 100 kilomètres / heure en 1,65 seconde et une vitesse de pointe de 410 kilomètres / heure. Le Vision GT Coupé est resté à 320 kilomètres / heure et a couvert le 0-100 en un peu moins de deux secondes.

Un prototype électrique capable de couvrir les 24 Heures du Mans dans des conditions de compétition nécessiterait une technologie de batterie qui à ce jour n’est pas encore développée. Jaguar ne dévoile pas comment elle y parviendrait et se limite à annoncer une “batterie lithium-ion de pointe”, sans en préciser non plus la capacité.

JAGUAR VISION GRAN TURISMO SV: PRIX

La Jaguar Vision Gran Turismo SV est un prototype virtuel, sa conversion en modèle de production n’est donc pas prévue à l’origine. Malgré tout, la marque a assemblé un modèle physique sous forme de châssis roulant. On peut le voir dans les images qui illustrent cette pièce.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 16/12/2020 Présentation de la Jaguar Vision Gran Turismo SV

