La Jaguar XE 2020 est mise à jour avec plus de technologie à l’intérieur et un nouveau moteur diesel avec technologie hybride légère, avec plus de puissance que son prédécesseur. En Espagne, il est disponible à partir de 48 794,07 euros.



Depuis son arrivée en 2015 et après une période de tests que l’Espagne avait comme l’un de ses scénarios, il est temps pour le renouvellement de la Jaguar XE, une berline de la marque du segment D.

JAGUAR XE 2021: EXTÉRIEUR

Les concepteurs ont incorporé un pare-chocs plus proéminent, avec des prises d’air plus grandes. Les optiques à led sont plus nettes et soulignent le caractère félin du modèle. Pour sa part, la zone arrière arbore un pare-chocs redessiné et des phares à LED stylisés. Pour lequel tout cela ne suffit pas, il y a le package R-Dynamic, qui ajoute des éléments sombres et de nouvelles roues.

JAGUAR XE 2021: INTÉRIEUR

La Jaguar XE 2021 renouvelle son système d’infodivertissement Pivi Pro, désormais basé sur un écran tactile central de 10 pouces, avec un deuxième écran inférieur de 5,5 pouces avec deux commandes à led rotatives pour faire fonctionner la climatisation et certains paramètres du véhicule. .

Le tableau de bord, entièrement numérique avec un écran de 12,3 pouces, met en valeur ses graphismes et est en haute définition. Les informations qu’il affiche sont configurables en fonction des besoins et des intérêts du conducteur. Vous pouvez même afficher la navigation GPS sur toute la largeur de la surface. L’instrumentation est complétée par un affichage tête haute.

Le système multimédia est compatible avec Apple CarPlay et permet de connecter simultanément deux téléphones via Bluetooth. Il est également compatible avec Android Auto et Baidu CarLife. Par curiosité, il dispose de sa propre alimentation électrique à activer dès que le conducteur prend le volant.

Le véhicule peut recevoir des mises à jour à distance, vous permettant de toujours disposer de la dernière version du logiciel disponible sans avoir à vous rendre dans un atelier. Il dispose également d’une ouverture physique sans clé de deuxième génération et d’un «mode gardien» qui permet au conducteur de déterminer quand le véhicule restera inactif et de recevoir une alerte sur son téléphone mobile en cas de mouvement non autorisé.

JAGUAR XE 2021: MÉCANIQUE

La Jaguar XE 2021 est disponible avec trois options mécaniques: un diesel avec hybride doux et deux propositions à essence.

La grande nouveauté de la dernière mise à jour du XE 2021 est un nouveau moteur Diesel avec la technologie “ hybride doux ”. 2,0 litres, quatre cylindres turbo, il développe 204 chevaux. Cela représente une augmentation de 24 chevaux par rapport au moteur diesel qu’il remplace.

La technologie «hybride légère», basée sur une batterie de 48 volts, assiste le moteur thermique dans l’accélération et fournit un système Stop / Start plus réactif. La marque annonce une consommation de 4,8 litres aux 100 kilomètres.

Les deux options à essence, 250 et 300 chevaux, sont des moteurs turbo à quatre cylindres de 2,0 litres. Ils sont les mêmes que ceux déjà proposés avant cette dernière mise à jour.

Tous les moteurs sont équipés d’une transmission automatique à huit rapports. La seule différence réside dans la traction: le diesel hybride léger et l’essence de 250 chevaux peuvent être à traction arrière ou à quatre roues motrices, tandis que l’essence de 300 chevaux n’est disponible qu’avec la transmission intégrale.

JAGUAR XE 2021: PRIX

La Jaguar XE 2021 est disponible en Espagne à partir de 46170 euros avec le moteur à essence de 250 chevaux et à partir de 54380 euros avec le moteur de 300 chevaux.

L’option Diesel est disponible à partir de 48 793,07 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 01/11/2021 Prix mis à jour à la taxe d’enregistrement, prix de l’option Diesel de 204 chevaux. 06/10/2020 Premières images et données de XE 2021.

