Tout le monde, de Ross Brawn à votre fan moyen de Formule 1, se demande si Carlos Sanz a fait le bon appel pour quitter McLaren mobile vers le haut pour une Ferrari en spirale descendante.

L’Espagnol remplace Sebastian Vettel dans l’équipe légendaire, rejoignant Charles Leclerc à l’année du nid de Maranello. Mais le moment de son déplacement coïncide avec l’une des périodes les plus sombres de la Scuderia, avec un chemin difficile et long vers la récupération.

Mais Carlos n’a aucune réserve: «Je suis très à l’aise avec la décision que j’ai prise. Je fais confiance à 100% aux Ferrari et à ce qu’ils peuvent faire pour l’avenir.

«Souvenons-nous simplement que l’année dernière, ils étaient capables de remporter sept pole positions, c’est donc une équipe qui, je pense, sait produire de très bonnes voitures.

«Suis-je nerveux? Ce qui me rend nerveux, c’est de perdre 30 points, sans aucune faute de ma part.

«C’est ce qui me préoccupe vraiment en ce moment. C’est ce qui me fait vraiment me coucher et réfléchir, où diable ai-je perdu autant de points et comment cela m’arrive-t-il?

«Je suis entièrement confiant et prêt à aller chez Ferrari la saison prochaine. Je ne peux pas être plus excité. Bien sûr, je veux qu’ils s’améliorent, je serai le premier de l’usine à pousser pour trouver plus de puissance et je pousserai tout le monde dès que j’y arriverai.

«Ferrari a beaucoup de ressources, beaucoup de bancs de puissance, donc je suis sûr qu’ils sont là à l’usine pour travailler dur pour obtenir la puissance qu’ils ont perdue.

«C’est un long chemin – ils doivent faire un très, très, très, très grand pas pour revenir là où nous sommes tous, mais si quelqu’un peut le faire, c’est Ferrari.»

L’importance des Reds en F1 est incontestable, leurs échecs sont une pilule difficile à avaler non seulement pour Tifosi mais aussi pour les fans neutres qui veulent simplement que Mercedes soit défiée.

Interrogé sur leur situation actuelle, Carlos a répondu: «De toute évidence, ce n’est pas bon. Ils ne sont pas satisfaits de leur performance cette année.

«Lorsque vous perdez autant de puissance d’une année à l’autre – ce qui n’est pas la tendance normale en F1, vous vous attendez normalement à rester le même ou à gagner – vous savez à Spa que vous allez avoir des ennuis.

«Vous devez accepter que 2021 sera une année difficile pour tout le monde. Chaque équipe a besoin d’un nouveau départ pour tenter de déranger Mercedes car pour le moment, Ferrari ou Red Bull sont trop loin.

« Ils font un meilleur travail et nous devons reconsidérer la façon dont nous abordons la F1 et le type d’équipe que vous voulez avoir une chance », a ajouté le Madridiste de 26 ans.