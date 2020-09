Carlos Sainz Jnr admet qu’il est de plus en plus fatigué des problèmes qui, selon lui, ont compromis cinq de ses sept courses jusqu’à présent cette année.

La saison du pilote McLaren a atteint un point bas lors de la dernière manche à Spa-Francorchamps, qu’il n’a pas pu démarrer après qu’un problème de bloc moteur avant la course ait causé une importante panne d’échappement.

Il a également souffert de problèmes lors des arrêts aux stands et, à un moment donné, une perte de performances en ligne droite car un problème de refroidissement sur son moteur précédent a forcé McLaren à faire tourner la carrosserie moins efficace sur sa voiture.

« Je pense qu’il y a certainement des choses que nous pouvons faire mieux et nous faisons déjà mieux », a déclaré Sainz. «Comme, par exemple, j’ai eu trois arrêts aux stands très lents dans les quatre ou cinq premières courses et il semble que nous améliorons cela.

«C’est donc quelque chose que l’équipe a travaillé très dur et les mécaniciens et tout le monde ont fait un bien meilleur travail au cours des deux ou trois dernières courses. Mais évidemment, j’ai eu la malchance d’être affecté par eux.

« Mais d’autre part, [there was] ce problème de bloc d’alimentation ici à Spa et quelques autres problèmes de bloc d’alimentation que j’avais avant Spa qui me retenaient un peu, ce qui a certainement été assez malheureux. Il semble que tout m’est arrivé lors de ces sept premières courses.

Sainz a admis que les revers persistants lui avaient causé une certaine frustration. « Ça commence à devenir un peu difficile à digérer », a-t-il dit.

«L’année dernière, j’ai eu deux à trois courses avec de la malchance ou avec des résultats qui ne vont pas [my] façon. Ce qui, tant que ce n’est pas de votre faute, vous pouvez digérer assez rapidement. Mais cette année, sept courses, il n’y a pas grand-chose qui se soit passé à part, je pense, la première course en Autriche et à Barcelone.

«Toutes les autres courses, j’ai eu un problème, j’ai eu un problème et j’ai perdu au moins 30 points cette année dans le championnat, ce qui commence à faire très mal. Cela commence à m’affecter honnêtement et cela m’énerve un peu. Mais au moins, ce n’est pas ma faute. J’ai juste besoin de continuer à creuser et de continuer à travailler de la même manière. »

Le bloc moteur qui a causé la panne de la semaine dernière sera à nouveau utilisé demain dans la voiture de Sainz.

«Nous savons que le bloc moteur est en vie en ce moment et je vais le faire fonctionner demain», a-t-il déclaré. « Espérons que cela fonctionne en toute sécurité et que rien ne se passe et que nous pourrons commencer là avec le même moteur que j’ai piloté ces derniers week-ends. »

