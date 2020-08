Un an après la mort d’Anthoine Hubert à Spa-Francorchamps, sa mère Nathalie Gabert a évoqué son immense perte lors de son premier entretien depuis cet horrible samedi 31 août 2019.

Pour elle, la tragédie qui lui a volé son fils ressemble à «hier», la douleur l’a éloignée du lieu du Grand Prix de Belgique ce week-end dans lequel les amis et rivaux d’Anthoine, ainsi que les officiels, se sont unis pour se souvenir et honorer le regretté. Français de 22 ans.

S’adressant à RTL France, Nathalie se souvient: «Lorsqu’il est arrivé à Spa pour le 9e Grand Prix de la saison, il avait déjà remporté deux courses, à Monaco et au Castellet. Enfin, il y avait un bel avenir pour lui après tant d’années de lutte pour trouver des sponsors pour pouvoir courir.

«C’est super injuste. Pourquoi lui? Il était l’un des meilleurs, se battant dans chaque course pour le prouver. Mais quel que soit le côté sportif de ce drame, tout d’abord, j’ai perdu mon fils et c’est une douleur indescriptible.

En regardant en arrière sur les images obsédantes de l’accident, il est clair qu’un ensemble étrange de circonstances a conspiré pour causer la mort du conducteur du BWT Arden qui a failli tuer Juan Manuel Correa.

La FIA l’a dit dans le rapport d’enquête sur l’accident: « Il n’y avait pas de cause spécifique unique mais de multiples facteurs contributifs. »

Nathalie a poursuivi: «Mon fils a été victime d’un mauvais concours de circonstances ou, comme on dit souvent, de la malchance. Anthoine savait que c’était un sport dangereux, mais moi un peu moins. Je n’y ai pas pensé. Nous n’en avons pas parlé. Pour la protection probablement.

«Quant à son accident, je n’aurais pas pu l’imaginer, sinon je n’aurais jamais mis mon fils en kart à l’âge de trois et trois mois.

Un an plus tard et Nathalie a choisi de ne pas se rendre à Spa, «J’irai un jour car à la mort d’Anthoine, je suis arrivé le soir même sur le circuit et je voulais aller sur les lieux de l’accident mais je n’ai pas pu. Je le regrette un peu, alors j’irai un jour. Mais seul. »

Dimanche dernier, le circuit international de karting d’Angerville (Essonne), où son fils a fait ses débuts en course, a été baptisé Circuit Anthoine Hubert – Nathalie a assisté à la cérémonie de renommage.

«Cela fait un an qu’Anthoine est parti et je me suis seulement rendu compte qu’aujourd’hui, cela allait faire un an. J’ai toujours l’impression que c’était hier. Donc, ces hommages m’aident beaucoup et, j’espère que d’où qu’il soit, il voit tout cela, voit qu’il n’est pas oublié », a-t-elle expliqué.

En l’honneur d’Anthoine, une minute de silence sera observée samedi avant la course de Formule 2, puis à nouveau dimanche avant le départ du Grand Prix de Belgique.

Un logo rendant hommage à # AH19 sera affiché sur toutes les monoplaces tandis que la FIA a annoncé que la # 19 sera toujours celle du fils de Nathalie.