Le champion de la série W s’inscrit dans cette initiative climatique

Elle faisait partie des pilotes testés lors du test de recrue de Formule E à Marrakech

Jamie Chadwick sera la pilote féminine de Veloce Racing lors de la première saison de l’Extreme E. Bien que la Britannique n’ait aucune expérience dans le monde du tout-terrain, elle a déjà prouvé lors du test de recrue de Formule E qu’elle peut briller au volant d’un véhicule électrique.



Jamie Chadwick a rencontré Veloce à travers le projet Esports de Fernando Alonso, en tant que l’une des signatures du double champion. Maintenant, l’équipe a décidé de l’appeler pour l’aventure Extreme E.

«Je suis fière de piloter pour Veloce Racing dans un championnat aussi révolutionnaire que l’Extreme E! Je suis avec Veloce depuis longtemps et je suis honorée d’être sa pilote féminine. Le changement climatique nous concerne tous, je veux vraiment commencer fais ma part pour le combattre », a souligné Chadwick

Après avoir fait ses premiers pas dans le Ginetta Junior Championship, il a fait une percée spectaculaire en remportant le British GT Championship 2015 dans la catégorie GT4. En 2017, elle rejoint le championnat britannique de Formule 3 et remporte en 2019 la couronne du MRF Challenge Formula 2000. Cette même année, elle devient la première championne de la Série W avec deux victoires et cinq podiums en six courses.

En préparation de ce défi, le joueur de 22 ans a testé l’Odyssey 21 la semaine dernière à Fontjoncouse, dans le sud de la France. Au cours du mois de décembre, il rejoindra les essais collectifs programmés à MotorLand Arágon, en Espagne.

“Je peux dire que tester la voiture a été l’une des meilleures expériences et l’un des plus amusants de ma carrière. J’ai hâte d’aller dans les endroits incroyables où nous allons courir l’année prochaine; ce sont quelques-uns des endroits les plus beaux et les plus menacés de notre planète. Ce sera une expérience incroyable », a souligné Chadwick.

L’équipe annoncera le partenaire de Chadwick dans les semaines à venir. N’oubliez pas qu’Extreme E devrait démarrer en mars en Arabie saoudite.

