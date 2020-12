Latvala succédera à son compatriote Tommi Mäkinen, qui fut celui qui a ramené Toyota au Championnat du Monde des Rallyes

Jari-Matti Latvala sera, à partir du 1er janvier, le nouveau chef d’équipe du Toyoya Gazoo Racing World Rally Team. Latvala succèdera à son compatriote Tommi Mäkinen, qui fut celui qui a ramené Toyota au Championnat du Monde des Rallyes à la demande personnelle d’Akio Toyoda en 2012.



Même si l’on savait que Mäkinen se retirerait, le nom de son successeur a surpris, même si Toyota s’est beaucoup appuyé sur d’anciens pilotes pour le poste de chef d’équipe. Carlos Sainz, à l’époque où il était pilote pour la marque – avec laquelle il a remporté deux titres mondiaux – avait déjà Ove Andersson comme «patron».

C’est Akio Toyoda lui-même, président de Toyota Motor Corporation, qui a choisi Latvala pour le poste. Le nouvel organigramme de l’équipe comprend également Yuichiro Haruna, chef de projet; Kaj Lindström, directeur sportif; et Tom Fowler, directeur technique. Les pilotes officiels de Toyota resteront Sébasten Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä.

“Cela fait un an que nous avons fait nos adieux à Jari-Matti en tant que pilote. Et maintenant, je suis très heureux, en transmettant ce message, de l’avoir à nouveau à la maison. Quand on pense à notre nouvelle équipe de 2021, cela m’est d’abord venu à l’esprit. Le face à face de Jari-Matti. C’est parce qu’il y a eu de nombreuses situations dans lesquelles j’ai ressenti de l’empathie avec lui depuis notre rencontre. Il fait partie de l’histoire de l’équipe depuis qu’il nous a rejoint, et a remporté la première victoire du même En Suède 2017, notre deuxième course, alors que sa victoire au Rally Australia a été la clé pour remporter le titre des constructeurs 2018. Même cette année 2020, où il n’a pas couru, il a été ambassadeur de Toyota Gazoo. En plus d’en être un L’un des pilotes de rallye les plus populaires, Latvala est connu pour son enthousiasme pour le sport, et entretient et participe même à des voitures de rallye Toyota classiques », a déclaré Toyoda.

Le président de Toyota a ajouté que Latvala “apportera ses connaissances et sa compréhension de ce qu’un pilote de rallye de haut niveau exige d’une voiture et d’une équipe. Sa récente et vaste expérience de la compétition à la pointe du WRC sera particulièrement précieuse pour nos jeunes pilotes en WRC. équipe, Takamoto Katsuta, pilote du programme Challenge, et Kalle Rovanperä ”

Latvala a remercié Toyoda pour la confiance que je lui ai accordée: «Je suis très honoré d’assumer ce poste dans l’équipe et pour la confiance qu’Akio Toyoda a témoignée en moi. Je suis très heureux de continuer le travail que j’ai commencé en tant que pilote avec Tommi Mäkinen a mis l’équipe en marche. Tommi a fait un excellent travail, en la construisant à partir de zéro pour atteindre les succès actuels.

La mission de Latvala est de réaliser le ‘double’, de parvenir à combiner les titres pilotes et constructeurs dans la même saison: “Bien sûr, il y a toujours place à l’amélioration et je veux utiliser ce que j’ai appris au fil des ans en tant que pilote et travailler en collaboration avec les chefs d’équipe pour que nous puissions atteindre le plus de succès. En tant que chef d’équipe, je dois voir la situation plus large que celle que j’avais en tant que pilote: je dois motiver tout le monde dans l’équipe à travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats. un nouveau défi et je suis prêt à le relever. ”

Jari-Matti Latvala, responsable d’équipe, cadre:

