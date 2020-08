Malgré les louables bobbing et tissage de Max Verstappen, lors de la préparation du combat du Grand Prix de Belgique avec Mercedes, lorsque les puces étaient tombées, le pilote Red Bull a de nouveau été envoyé dans une fusillade avec un couteau.

Le RB18, de plus en plus pratique, ne fait tout simplement pas le poids face au W11 incessamment impressionnant sur les tronçons de tarmac sinueux à grande vitesse à travers les collines et la forêt des Ardennes.

Sans la puissance de feu pour s’approcher même des flèches noires, Max a été résigné au no-mans-land qui occupe la troisième place ces jours-ci; l’écart entre le Néerlandais et le reste encore plus grand que l’écart entre lui et les meneurs.

Avec son coéquipier de Red Bull Alex Albon encore nulle part en comparaison, c’était un autre effort en solo de Max comme il l’a expliqué par la suite: «Il n’y avait pas grand chose à faire. Je ne pouvais pas vraiment suivre le rythme de la Mercedes. Ce n’était pas vraiment agréable là-bas. Sur les pneus moyens, je n’avais pas beaucoup d’adhérence.

«Je rattrapais Valtteri mais ils lui ont dit d’accélérer et je ne pouvais pas suivre. C’était assez solitaire! Ce n’était pas vraiment un combat et j’ai juste essayé de faire ma propre course et de maximiser le résultat.

«Sur le pneu moyen, je n’avais pas beaucoup d’adhérence, puis sur le dur, j’essayais initialement de mettre de la pression sur Valtteri mais on lui a dit d’accélérer et a pu créer un bon écart, donc après cela, c’était un un peu seul.

«Il n’y avait pas beaucoup d’action à l’avant, malheureusement, et l’usure des pneus était assez élevée, nous ne pouvions donc pas vraiment pousser. J’ai eu quelques vibrations vers la fin de la course donc j’ai vraiment dû gérer mes pneus, je n’ai pris aucun risque et je les ai ramenés à la maison.

«Dans l’ensemble, nous avons passé un bon week-end et l’équilibre de la voiture était bon, donc nous pouvons en être satisfaits. On n’est pas là pour finir troisième et on en veut plus mais c’est toujours bien d’être sur le podium. Nous attendons avec impatience Monza – voyons où nous en sommes », a conclu le joueur de 22 ans.

Verstappen quitte Spa-Francorchamps avec 110 points, ce qui le place deuxième derrière Lewis Hamilton sur 157 et devant Valtteri Bottas sur 107, après sept tours.