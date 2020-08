Alors que tout autour du chaos de l’incompétence règne, Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari, affirme qu’il n’y a pas de crise ni de tensions à Maranello à la suite de leur triste week-end du Grand Prix de Belgique 2020, après quoi ils ont été cruellement mis au pilori sur les réseaux sociaux.

La performance médiocre de leur excellent pilote Charles Leclerc et du quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel, provoquée par l’incompétence du projet raté SF1000, a fait la une des journaux depuis que le damier a agité à Spa-Francorchamps vendredi après-midi.

Les retombées et les critiques ont été incessantes, Binotto a reconnu la défaite dans le rapport d’équipe: «Sur une piste qui nécessite efficacité aérodynamique et puissance, nous manquions cruellement des deux. Charles et Sebastian ont fait de leur mieux, hier en qualifications et aujourd’hui en course, mais nous n’avons même pas pu entrer dans les points. «

À Sky Italia, l’ingénieur Ferrari a ajouté: «Dans cette tempête, nous devons tous prendre nos responsabilités, moi-même en tant que chef d’équipe, et aussi chaque employé de Maranello. Nous sommes tous dans le même bateau et malgré la tempête, nous sommes une équipe qui travaille de manière unie.

«Je ne veux pas parler de crise ou de tension. Il y a certes de l’amertume, de la frustration, en moi avant tout, mais nous devons transformer toute cette frustration en détermination. C’est une période difficile, il faut regarder ce qui a été fait mais surtout ce qu’il faut faire.

Les tensions sont déjà dans le garage rouge par défaut avec le départ de Vettel une patate chaude, et même il appelle des têtes de niveau.

« Nous devons rester calmes, ne pas être frustrés car être frustré ne vous mène nulle part », a exhorté l’Allemand dans son rapport d’après-course.

Et un Leclerc perplexe, avec des intérêts à long terme dans l’équipe, ajoutant: «Nous devons rester unis, réagir et travailler dur pour revenir là où nous étions avant.

Il ne faut pas beaucoup de lecture entre les lignes et déchiffrer que les pilotes avertissent que le baril de poudre de Maranello n’a besoin que d’une étincelle pour exploser dans ce chapitre sans précédent de la légendaire histoire de l’équipe.

Désormais, pour le match retour de cette triple tête, le cirque F1 se dirige ce week-end à Monza et à la course à domicile de Ferrari où, encore une fois, une grande puissance est récompensée.

Cette fois l’année dernière, alors qu’ils avaient de sérieux chevaux dans de grosses cuillerées « mystérieusement », Charles Leclerc s’est qualifié en pole à Monza et le lendemain a conduit le Tifosi à l’état sauvage pour marquer la première victoire à domicile de l’équipe (photo ci-dessus) depuis que Fernando Alonso a remporté sa course de 2010. pour eux.

Cette année, lors du prochain Grand Prix d’Italie, les pilotes auront probablement du mal à faire entrer une voiture en Q3, alors que la sortie de Q1 n’est pas garantie compte tenu du déficit de performances si évident à Spa. Ferrari devrait être soulagé que la course se déroulera sans fans, une émeute pourrait éclater s’ils se produisaient de cette façon chez eux.

Binotto est bien sûr bien conscient des dernières lacunes: «Spa est une piste de puissance, tout comme Monza, donc courir une semaine plus tard ne sera pas facile. Il y aura une nouvelle directive technique, qui bloquera le mode de qualification moteur, je serai curieux de voir comment cela affectera les qualifications, cela ne devrait pas beaucoup changer en course.

«Nous aurons notre propre package spécifique mais il n’y a pas d’illusions, à ce stade, nous devons essayer de tirer le meilleur parti de la voiture. Se battre là où nous avons combattu dans cette course n’est pas justifiable », a conclu Binotto.

Ferrari, qui n’a pas encore remporté de course cette année, est cinquième au classement des constructeurs de F1, avec 203 points de moins sur le leader Mercedes après sept manches.