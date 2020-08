Lorsque les deux Mercedes noires se sont hissées en tête dès le début du Grand Prix de Belgique 2020, il est apparu que Valterri Bottas avait le rythme et l’inspiration pour rester collé à son coéquipier, les fans pourraient en fait avoir une course entre les mains était la pensée.

Lewis Hamilton a mené mais n’a pas pu ébranler Valtteri qui l’a traqué dans la fourchette d’une à deux secondes, gardant le leader honnête. Au septième tour, le Finlandais était prêt à attaquer et a demandé à la radio: « Nous avons une poussée maintenant? »

Son ingénieur a répondu: «Nous le faisons, mais nous avons accepté de ne pas utiliser les uns contre les autres.»

« Je n’ai jamais entendu ça! » fut la réponse incrédule du cockpit n ° 77.

Et à partir de ce moment-là, Bottas Reloaded déchargé, le combat a été interrompu et il n’a plus jamais cherché à menacer la voiture # 44 qui a continué à gagner sans être contesté. Le concours est annulé et contrôlé par le Pitwall Merc.

Après la course, interrogé sur l’échange radio après avoir terminé deuxième derrière son coéquipier, Bottas a répété: «En fait, je n’en avais aucune idée. Ils ont peut-être dit cela à un moment donné, mais je ne me souviens pas. «

Pour ce qui est du reste de la course, il a déclaré: «Bien sûr, au départ, cela aurait été une bonne opportunité, mais Lewis a bien joué et je n’ai pas vraiment pu prendre de l’élan. Ces deux choses faisaient la différence.

«Je n’ai tout simplement pas pu le rattraper dans la ligne droite. Lewis conduit sans erreur. Je pense que Lewis a été irréprochable aujourd’hui et hier », a ajouté Valtteri, à peine le genre de discours de combat auquel on pourrait s’attendre de la part du seul véritable challenger de Hamilton cette année.

Plus tard dans le rapport d’équipe, il a ajouté: «Vers la fin de la course, nous avons dû vraiment gérer les pneus un peu; Je commençais à ressentir le même genre de vibration que je ressentais avant la fin de la course à Silverstone lorsque j’ai subi la crevaison.

«J’ai dû réduire un peu le rythme pour économiser les pneus, mais cela a fonctionné et je suis heureux que cette fois je n’ai pas perdu les points», ce qui suggère qu’il était réticent à reprendre l’attaque, la vapeur assommé de lui avec ce premier message pour retenir le feu.