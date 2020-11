Lance un nouveau moteur à essence de 1,3 litre

Jeep annonce cinq nouvelles couleurs de carrosserie

En novembre 2020, les images de son prochain lifting sont filtrées

Le nouveau Jeep Compass 2020 est le renouvellement d’un modèle qui adopte un nouveau mécanicien à essence de 1,3 litre avec deux niveaux de puissance en plus d’un diesel et de deux hybrides rechargeables. Il existe des versions de traction avant et totale.



le Jeep Compass 2020 implique le renouvellement d’un SUV Il est commercialisé sous sa forme actuelle depuis 2017. De par sa taille, il fait face à des concurrents tels que le Seat Ateca, le Nissan Qashqai ou encore le Renault Kadjar.

JEEP COMPASS 2020: EXTÉRIEUR

le Jeep Compass 2020 il ne modifie pas son apparence externe par rapport à ce qui est déjà connu après sa dernière mise à jour. Ni ses dimensions, donc c’est un SUV 4,39 mètres de long, 1,82 mètre de large, 1,64 mètre de haut et avec une bataille de 2,64 mètres.

Après la mise à jour Jeep annonce cinq nouvelles couleurs de carrosserie – Tri-Coat Ivory, Colorado Red, Italy Blue, Shade Blue et Techno Green Metallic – qui peuvent être associées à un toit noir. Il existe également six nouveaux modèles de roues entre 16 et 19 pouces.

2022 Jeep Compass, un lifting fuit en Chine

JEEP COMPASS 2020: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Jeep Compass 2020 il reste également pratiquement inchangé. En ce sens, l’écran multimédia peut être de 8,4 pouces. Ce modèle et le 7 pouces sont équipés de série des nouveaux services Uconnect.

Le coffre de ce SUV a une capacité de 439 litres.

JEEP COMPASS 2020: ÉQUIPEMENT

La grande nouveauté en termes d’équipement proposé par le Jeep Compass 2020 vient avec le nouveau Services Uconnect, qui sont divisés en plusieurs packages. Le basique a Mon assistant, qui est activé en usine et dispose d’un service d’urgence en cas d’accident ou d’assistance routière. Il s’agit notamment de la récupération du véhicule et d’un rapport sur son état.

Les autres services, appelés Ma voiture, Ma télécommande Oui Ma navigation, ces derniers uniquement avec l’Uconnect 8,4 pouces et le navigateur, ils sont inclus de série dans le prix payé pour la voiture, même si ce sera le client qui devra les activer.

Il existe également une série d’options telles que Mon Wi-Fi, Mon assistance vol Oui Mon gestionnaire de flotte.

Les versions hybrides rechargeables offrent des éléments spécifiques pour rendre la conduite aussi efficace que possible. Il permet également de programmer la recharge de la batterie ou de préconditionner l’habitacle.

Le nouveau Jeep Compass 2020 Il propose jusqu’à cinq finitions différentes: Sport, Longitude, Night Eagle, Limited et S.Dès la première, des aides à la conduite telles que le système de freinage d’urgence automatique ou le système d’avertissement de changement de voie involontaire sont incluses.

JEEP COMPASS 2020: MÉCANIQUE

La principale nouveauté mécanique offerte par le Jeep Compass 2020 C’est l’arrivée du nouveau moteur turbo essence 1,3 litre, qui remplace l’ancien 1,4 litre. Il existe deux niveaux de puissance, 130 et 150 chevaux, tous deux avec 270 Newton mètres de couple maximal. La première est associée à une boîte manuelle à six rapports, tandis que la seconde est équipée de série d’une transmission automatique DDCT sept vitesses. Le système de traction est toujours à l’avant.

Le moteur le plus puissant de ces deux avec la boîte DDCT incorpore un mode Sport qui fait varier la réponse des deux et de l’accélérateur. Il verrouille également la fonction de navigation et permet à la vitesse de ne pas monter de rapport même si l’accélérateur est relâché.

L’option Diesel Il s’agit d’un turbo MultiJet II de 1,6 litre avec SCR qui délivre 120 chevaux et un couple maximal de 320 Newton mètres. Associés à cela, une transmission manuelle à six vitesses et un système de traction intégrale.

Versions 4Xe du Boussole Jeep ce sont les hybrides rechargeables. Dans les deux cas, ils combinent le moteur à essence de 1,3 litre avec deux électriques – l’un à l’avant et l’autre à l’arrière – pour développer respectivement 190 et 240 chevaux. La traction est totale, tandis que la batterie a une capacité de 11,4 kilowattheures et assure une autonomie électrique de 50 kilomètres. La recharge dans le cas d’une Wallbox de 7,4 kilowatts nécessite un peu plus d’une heure et demie.

Jeep prétend avoir recalibré la sensation de direction afin de la rendre plus légère et plus progressive. Il est capable de faire varier sa dureté en fonction de la vitesse.

Également inclus dans le nouvelle boussole certains amortisseurs avec valves FSD qui permettent moins de roulis en toutes circonstances.

JEEP COMPASS 2020: PRIX

Le prix de la nouvelle Jeep Compass 2020 commence à 26600 euros. Le coût de la seule version hybride rechargeable qui a été révélée correspond à la première édition, qui se vend à partir de 44 900 euros. Les modèles PHEV peuvent maintenant être commandés.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/11/2020 Photographies de la fuite de lifting de 2022 en Chine. 22/07/2020 Les hybrides rechargeables Jeep Compass sont en vente maintenant. 06/04/2020 Jeep présente le nouveau Compass 2020.

