Il est présenté aux États-Unis avec deux moteurs à essence

Dérivé du Jeep Grand Wagoneer Concept

Le Jeep Grand Cherokee L 2021 est la nouvelle version du SUV signature du groupe FCA. En plus de son esthétique renouvelée, il se caractérise par sa capacité intérieure pour sept passagers et en proposant deux moteurs à essence aux États-Unis. Il sera vendu en parallèle avec l’actuel Grand Cherokee. Son atterrissage en Europe est encore inconnu.



Le nouveau Jeep Grand Cherokee L 2021 Il s’agit de la version sept places du modèle. Il sera vendu en parallèle de l’actuel Grand Cherokee, qui n’a pas encore montré un visage renouvelé comme cette variante de combat étendue. Il n’a été annoncé que pour le marché américain, il est donc possible arrivée en Europe il est encore inconnu.

Parmi les fabricants généralistes, on peut affronter, par exemple, le Kia Sorento, qui, bien que plus petit, lui permet également d’accueillir sept occupants à l’intérieur. En ce qui concerne les marques «premium», il est de taille similaire au BMW X7, qui permet également jusqu’à sept sièges dans sa cabine.

JEEP GRAND CHEROKEE L 2021: EXTÉRIEUR

Le nouveau Jeep Grand Cherokee L 2021 Il mesure 5,2 mètres de long, 1,96 de large et 1,82 de haut. Son empattement est de 3,09 mètres. La croissance la plus prononcée par rapport à la version cinq places concerne la longueur et l’empattement, des niveaux qui augmentent respectivement de 383 et 176 millimètres.

Esthétiquement cela SUV Il ressemble beaucoup au Jeep Grand Wagoneer Concept, le prototype dont il est dérivé. Le gril a le design typique de la marque, mais les dimensions supplémentaires du modèle le font paraître plus petit. L’avant, cependant, varie légèrement selon la finition choisie.

Le côté se caractérise par la présence d’une ligne de taille haute et par des roues de 21 pouces qui, en plus d’être un nouveau design, battent un record de taille dans l’histoire du modèle.

À l’arrière, il y a un petit becquet sur le toit et une lentille mince et effilée. Une seule bande LED a été supprimée, une solution récemment adoptée par plusieurs fabricants. Dans la zone inférieure, il y a une série de détails chromés qui ajoutent de l’élégance.

JEEP GRAND CHEROKEE L 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Jeep Grand Cherokee L 2021En plus de ses sept places, il se distingue par les deux grands écrans numériques qu’il propose. Le premier correspond au tableau de bord et mesure 10,3 pouces, tandis que le second est destiné au système multimédia. Il peut être de 8,4 pouces ou 10,1 pouces.

Le système multimédia est le Uconnect 5 de FCA, et offre la technologie Wifi 4G LTE et compatibilité sans fil avec les protocoles Apple CarPlay et Android Auto.

Le levier de vitesses disparaît, et à sa place se trouve maintenant un sélecteur de forme circulaire.

La grande taille du véhicule permet un grand coffre. Même avec les sept sièges opérationnels, il annonce un volume de chargement de 484 litres. Dans le cas d’un déploiement de cinq sièges, la capacité s’élève à 1 328 litres, tandis qu’avec une configuration à deux places, le chiffre monte à 2 396 litres.

JEEP GRAND CHEROKEE L 2021: ÉQUIPEMENT

Il Jeep Grand Cherokee L 2021 Il dispose d’un large éventail d’éléments d’aide à la conduite et à la sécurité, parmi lesquels le freinage d’urgence automatique avec avertissement de collision, l’alerte de trafic arrière, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, l’assistant de maintenance de assistance au freinage sur voie ou avancée.

Un affichage tête haute et un système de vision nocturne peuvent également être intégrés.

Jeep a confirmé que la finition supérieure aux États-Unis, appelée Summit Reverse, comporte des éléments tels que la sellerie en cuir Palermo, les finitions en bois de noyer, les sièges avant électriques, chauffants, ventilés et massés et les sièges chauffants et ventilés de la deuxième rangée .

JEEP GRAND CHEROKEE L 2021: MÉCANIQUE

La gamme mécanique du Jeep Grand Cherokee L 2021 aux États-Unis, il se compose de deux moteurs à essence. Le premier est un V6 de 3,6 litres avec 294 chevaux et un couple maximal de 348 Newton mètres, tandis que le second et plus capable est un V8 de 5,7 litres avec 362 chevaux et 529 Newton mètres de couple.

Les deux mécanismes sont associés à une boîte automatique à huit rapports.

Jeep donne au client la possibilité de choisir entre deux et quatre roues motrices. Dans le second cas, vous avez le choix entre trois systèmes, parmi lesquels le Quadra-Drive II avec différentiel arrière à glissement limité et le Quadra-Lift avec suspension pneumatique réglable.

JEEP GRAND CHEROKEE L 2021: PRIX

Le prix de Jeep Grand Cherokee L 2021 à annoncer plus tard.

