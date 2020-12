Le champion du monde de F1 a choisi la McLaren 720S pour GT3

Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe Woking

Jenson Button a opté pour le «nouveau DTM». Ce n’est pas que le champion de F1 va enfiler la combinaison et mettre le casque, mais que l’équipe de sa propriété, le Jenson Team Rocket RJN, a annoncé son intention de s’aligner dans le DTM, que le prochain abandonne le sophistiqué et le cher ” Class One ‘pour la GT3, ce qui lui permet d’ouvrir le concours aux équipes privées.



L’équipe, détenue par Jenson Button et son ami Chris Buncombe, a couru une McLaren cette année dans la GT britannique. Tous deux ont participé, en équipe, à la dernière manche du championnat. Buncombe avait été pilote officiel NISMO-Nissan en GT3.

Button pouvait compter sur le soutien direct de McLaren et de la nouvelle McLaren 720S GT3 dans ce championnat, et il espère également étendre ses activités à la GT World Series Europe.

Le pilote a expliqué dans un communiqué que «j’ai toujours aimé le DTM. Et c’est passionnant de voir comment la catégorie évolue vers une nouvelle vie en adoptant les règles de la GT3. Je connais Gerhard Berger – promoteur du championnat – depuis longtemps et je suis sûr qu’il le fera Un championnat formidable et spectaculaire est en place. Nous travaillons dur et sommes heureux d’élargir notre équipe avec McLaren. ”

Il n’est pas encore clair s’il y aura une ou deux voitures que l’équipe alignera. Les pilotes non plus. Mais ce ne sera pas la seule équipe à s’aligner avec McLaren. Il y a quelques jours, la formation GT2 Seas Motorspors a annoncé qu’elle alignerait deux 720S dans ce championnat. Il se trouve que GT2 était troisième des équipes de la GT britannique, juste un demi-point d’avance sur Jenson Team Rocket.

Ce sera une étape supplémentaire pour Button dans sa volonté d’aligner sa propre équipe aux 24 Heures du Mans.

«Lorsque nous avons pris la décision de créer une équipe, nous avons clairement indiqué que ce n’était pas quelque chose de spécifique. Notre ambition était d’évoluer et de grandir, de participer à divers championnats, mais en même temps de travailler en étroite collaboration avec un constructeur. Nous pensons que le DTM s’accorde parfaitement avec notre philosophie et c’est pourquoi nous développons le projet », a déclaré Buncombe.

