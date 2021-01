Jenson Button reviendra chez Williams en tant que conseiller d’équipe. 20 ans après avoir roulé pour l’équipe, il s’associera à nouveau à ceux de Grove et apportera toute son expérience pour aider la structure à pouvoir sortir de cette lanterne rouge dans laquelle elle se trouve depuis 2018.



Button a fait ses débuts en Formule 1 avec Williams en 2000, aux côtés de Ralf Schumacher. Le Britannique n’était qu’un an à Grove, puisqu’en 2001 il se dirigeait vers Benetton, compte tenu de l’arrivée de Juan Pablo Montoya dans l’équipe. Bien sûr, le champion du monde 2009 estime que cette équipe a toujours été sa famille et reviendra avec eux 21 ans plus tard en tant que conseiller, après avoir signé un contrat pluriannuel.

Button assure qu’il est éternellement reconnaissant à la famille Williams de lui avoir donné sa première opportunité en Formule 1 il y a plus de deux décennies, et pour cette raison, il essaiera d’apporter toute son expérience à l’équipe à partir de 2021 afin que George Russell et Nicholas Latifi puissent s’améliorer. leur performance et quittent ainsi leur dernière place depuis 2018.

«Je suis très heureux de pouvoir dire que j’ai signé avec Williams. La dernière fois, c’était en 19, un moment qui a changé ma vie, et même si c’était il y a plus de 20 ans, j’ai l’impression de ne jamais être parti. Sir Frank Williams a fait confiance Je lui serai éternellement reconnaissant et j’essaierai d’aider l’équipe à obtenir plus de succès à l’avenir », a déclaré Button dans le communiqué.

“Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je suis convaincu qu’un avenir radieux attend cette équipe. C’est une équipe fantastique et j’ai hâte d’entamer cette nouvelle étape”, a ajouté Jenson pour terminer.

En élaboration.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard