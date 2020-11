Nouvelle position pour le Belge après avoir “ accroché le casque ”

Il fera équipe avec Susie Wolff, chef de l’équipe, devant Venturi

ROKiT Venturi Racing a surpris en annonçant l’arrivée de Jérôme D’Ambrosio dans l’équipe au poste de directeur adjoint. L’ancien pilote de Mahindra Racing, l’un des plus expérimentés de la catégorie, fera équipe avec Susie Wolff à 34 ans.



Jérôme d´Ambrosio a disputé 69 ePrix dans lesquels il a réalisé deux Polonais, huit tours les plus rapides et dix podiums – deux victoires, trois deuxièmes places et cinq troisièmes places. Le Belge est convaincu que son expérience de pilote l’aidera dans ce nouveau poste, bien qu’il soit conscient qu’il aura beaucoup à apprendre.

“Mon expérience de pilote au cours des 26 dernières années m’a certainement façonné en tant que personne et quand j’ai décidé, après Berlin, de raccrocher mon casque j’ai su que je voulais rester impliqué dans la course automobile d’une certaine manière, dit D’Ambrosio.

“Je suis toujours une personne très compétitive et je veux mettre cette passion à profit. Il est temps de relever un nouveau défi et j’ai beaucoup à apprendre, je veux voir ce qui m’attend”, at-il ajouté.

“Je veux profiter de cette occasion pour remercier ma famille, mes amis et aussi mes fans pour le soutien et l’aide incroyables qu’ils m’ont apporté tout au long de ma carrière de pilote et aussi maintenant dans cette prochaine aventure”, at-il ajouté. l’ancien chauffeur Mahindra.

Susie Wolff Il explique pourquoi il a choisi Jérôme et lui souhaite plein succès dans cette nouvelle phase. «Jérôme, qui assume le rôle de directeur adjoint, servira à renforcer l’équipe: il jouera un rôle fondamental auprès de nos pilotes et de l’équipe d’ingénieurs et agira comme ma main droite à Monaco“Expliqua Susie.

«Je sais ce que c’est que de raccrocher le casque et je sais aussi à quel point le prochain mouvement est important à toute étape critique de la carrière d’une personne. Comme Jérôme, je suis quelqu’un qui suit son instinct et je crois que nous allons former une équipe fantastique à l’avenir. “, a déclaré le Scottish de fermer.

