CARLOS SAINZ JR.

Les hommages à Sainz parlent de l’affection et du respect que sa silhouette éveille

McLaren perd l’un de ses grands pilotes, qui portera du rouge Ferrari en 2021

Carlos Sainz vient de terminer son passage chez McLaren, mais l’Espagnol n’a pas été un autre adieu à la fin de la saison. Ces derniers jours, nous avons pris conscience de l’appréciation que l’équipe a pour lui et de la relation qu’ils ont forgée en peu de temps, une carte de visite avec laquelle tout le monde aimerait commencer une nouvelle étape.



Sainz n’a pas été un hommage à utiliser. D’autres pilotes ont dit au revoir à leurs équipes et n’ont pas atteint ce niveau. Carlos et Lando Norris ont empoché les fans de Formule 1 avec leurs «bonnes vibrations» contagieuses habituelles. Il était clair que voir un couple comme celui-là séparé allait faire mal non seulement émotionnellement, mais aussi dans le sport. Sans surprise, ils se sont avérés être le duo le plus cohérent de la grille. Preuve en est cette troisième position au championnat des constructeurs.

Le fait que les adieux allaient être émotionnels a été perçu pendant longtemps, mais Abu Dhabi nous a apporté quelques surprises. Tout d’abord, Carlos a présenté un casque spécial dans lequel il a mis toute son équipe pour les emmener avec lui lors de la dernière course.

McLaren avait également une grosse surprise en magasin. Ils ont convoqué le chauffeur au garage pour le remercier de son travail, l’ont accueilli avec des applaudissements chaleureux et lui ont présenté une partie du capot moteur arrière de la McLaren signé par toute l’équipe.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Les employés les plus proches de Carlos ont participé à une deuxième surprise, organisée par Movistar + F1, et lui ont consacré quelques mots qui valent la peine d’être écoutés sur son passage dans l’équipe. La façon dont ils parlent de Sainz, en tant que pilote et surtout en tant que personne, donne à chacun l’envie de l’avoir dans son équipe.

Des mots qui, bien sûr, rendent leurs parents, Carlos Sr.et Reyes, fiers du talent qu’ils ont à la maison et qui parlent de cette part humaine parfois oubliée en Formule 1, mais dont il est si important de jouer. équipe. Le combo parfait.

La dernière danse de @ Carlossainz55.

(Oh, la larme …) # ABUmovistarF1 pic.twitter.com/aPp6UCW1Eq – F1 à Movistar + (@ movistar_F1) 13 décembre 2020

Deux ans peuvent sembler peu de temps, mais en Formule 1, c’est un monde. Sainz – et n’importe quel pilote – sait qu’il n’y a que 20 places disponibles et qu’il est très difficile pour une équipe de vous faire confiance pour une deuxième saison. Cette confiance que McLaren lui a donnée pour construire son premier projet dans la catégorie a permis à Carlos de se développer comme jamais auparavant et de laisser sa marque dans l’équipe. Il avait besoin d’un environnement qui savait comment prendre soin de lui et il l’a trouvé à Woking.

Les adieux ont été suivis par radio sur le tour d’honneur de la course d’Abu Dhabi, avec l’euphorie d’avoir assuré la troisième place des constructeurs. Il était temps de chanter ensemble:

Et pour une dernière fois … Laisse-moi chanter pour toi …

@ F1

– # Carlossainz pic.twitter.com/r55o0xOMNG – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 13 décembre 2020

Quand on a pensé que les surprises étaient terminées, la dernière est arrivée: une vidéo qui a touché une corde sensible chez Carlos lui-même. Les employés de McLaren se sont à nouveau réunis pour envoyer un message à Ferrari:

“C’est notre cadeau de Noël pour vous”, se référant à Carlos. “Prenez-en soin comme nous l’avons fait”

Un message à nos amis de @ScuderiaFerrari et aux célèbres tifosi. #GoodbyeCarlos pic.twitter.com/B24NYpzOgF – McLaren (@ McLarenF1) 16 décembre 2020

En Formule 1, un monde plein de rivalités et d’égoïsme, il n’est pas habituel d’entendre autant de bons mots. Ce geste ne parle pas seulement de l’affection qui existe pour Carlos, mais aussi du respect qu’il a gagné année après année avec des saisons brillantes comme celle qu’il vient de signer.

«Fière de la façon dont tout le monde vous aime», a assuré sa mère lorsqu’elle a entendu ses camarades de classe parler si bien de son fils. Tu as raison. J’espère qu’ils vous aiment en Formule 1 autant que McLaren Carlos Sainz.

