Ces dernières années, il a travaillé avec Charles Leclerc

Désormais, il aidera tous les pilotes de la FDA

Jock Clear s’éloignera de la vie quotidienne de la Scuderia en 2021. Le directeur de l’ingénierie et ingénieur piste Charles Leclerc deviendra «coach» des perles de la Ferrari Driver Academy, où il se concentrera sur Mick Schumacher, qui en 2021 fonctionnera avec Haas. Il soutiendra également Callum Illot et Robert Shwartzman, ainsi que le reste des pilotes de la FDA.



Clear avait auparavant travaillé avec un Schumacher. A l’époque où Michael remportait ses titres avec Ferrari, mais quand le Kaiser revenait en Formule 1 avec Mercedes en 2010.

Il sera un homme important dans la carrière de Mick, car Clear est un ingénieur qui explique clairement aux pilotes les problèmes tels que les lignes de conduite, les points de freinage, la gestion des pneus, l’accélération, etc. C’est une sorte de «coach».

“Jock était l’entraîneur des pilotes en 2020, un ingénieur qui les a aidés à performer au mieux. Nous avons discuté avec lui et nous aimerions le développer davantage en tant qu’entraîneur, non seulement pour Charles, mais pour tous les jeunes que nous avons dans la course. FDA », a déclaré Binotto.

“En 2021, nous aurons Mick à Haas, mais aussi des jeunes comme Illott ou Schwartzman. Le rôle de Jock sera de les aider à se développer en tant que pilotes afin qu’ils exploitent au mieux leur potentiel.”

Le CV de Jock Clear est impressionnant: Benetton, Leyton House, Williams, Bar, Mercedes – où, en plus de Schumacher, il a travaillé avec Hamilton au cours de ses deux premières années sur les flèches d’argent – avant de rejoindre Ferrari, il y a quatre ans. Outre Schumacher et Hamiltom, il a notamment travaillé avec Coulthard, Barrichello, Sato et Jacques Villeneuve.

Compte tenu des résultats de Leclerc cette année, qui a réussi à plusieurs reprises à obtenir un meilleur match que ce que Ferrari a permis, on se demande si la Scuderia perd un deuxième ‘pezzo 90’, après le transfert de Simone Resta à Haas. Il est clair que pendant le Grand Prix, dans son rôle de «coach» de Mick, il sera dans la surface américaine.

