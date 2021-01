Ce directeur marketing de Marlboro a transformé la Formule 1 en un phénomène mondial

Hogan devient l’une des victimes du covid-19 à 76 ans

John Hogan, un homme clé dans la transformation de la Formule 1 en un phénomène mondial, est décédé hier de la covid-19. Connu sous le nom de «Marlboro Man», il était le directeur du marketing de la société de tabac. Avec lui à la barre, les sponsors qui ont financé non seulement Ferrari et McLaren, mais aussi les carrières de nombreux pilotes de ces équipes et d’autres Gran Circo se sont concrétisés.



Sir Stirling Moss et Charlie Whiting nous ont quittés très récemment. Bernie Ecclestone et la famille Williams ont également récemment quitté la Formule 1 et maintenant le sport perd un autre de ses personnages les plus influents, John Hogan. Un des hommes qui a aidé à construire un grand cirque fort et qui a contribué à en faire ce qu’il est aujourd’hui.

Hogan, connu sous le nom de “ Marlboro man ”, était chargé de transformer la Formule 1 d’un sport minoritaire en un spectacle d’intérêt mondial et c’est grâce au grand investissement que la société de tabac a fait dans le Grand Cirque, avec son soutien direct à l’industrie avec des investissements sur des équipes comme Ferrari et McLaren et sur le talent, en finançant les courses de nombreuses F3 et F3000 prometteuses dans les années 70, 80 et au début des années 90, comme Ayrton Senna et Mika Häkkinen.

© Sutton Images

Nous parlons de l’un des grands hommes du marketing de l’époque, dont Zak Brown a presque tout appris. Le monde du tabac a été présent de mille façons en Formule 1. Malgré le fait que ces dernières années le visage visible de Marlboro était celui de Maurizio Arrivabene, le premier responsable de l’arrivée de la marque au Grand Cirque était Hogan.

“Très attristé par le décès de Hogan après une bataille courageuse contre les effets du COVID-19. John était un gentleman, un pionnier et une légende du moteur et de la Formule 1. Personnellement, il était un mentor et un ami brillant. “Brown a partagé ce matin.

Son héritage est visible aujourd’hui, Ferrari ayant toujours des liens étroits avec Philip Morris, mais aussi dans la mémoire de nombreux fans, qui n’oublient pas une époque avec le cachet et les couleurs de Marlboro. Ce qui pour beaucoup sera toujours les meilleures années de sport.

