Sa préférence pour le deuxième siège Red Bull pour 2021 est Nico Hülkenberg

Il soutient que si Red Bull avait deux pilotes au sommet, les choses seraient différentes

Il donne un exemple du dernier GP d’Imola, dans lequel Max était seul face à Mercedes

Jos Verstappen est clair que son fils Max a besoin d’un coéquipier plus fort pour l’année prochaine. L’ancien pilote de F1 dit avoir la même préférence que son fils, qui a récemment reconnu que Nico serait un bon partenaire pour lui.



Depuis le départ de Daniel Ricciardo fin 2018, Red Bull n’a pas été en mesure de trouver un pilote pour égaler Max Verstappen. Celui des Pays-Bas s’est battu ces deux dernières années seul contre ses rivaux et le fait de ne pas avoir de deuxième pilote au niveau, a conditionné sa carrière, comme lors du GP de dimanche dernier à Imola.

Verstappen courait deuxième – divisant la Mercedes – lorsque l’équipe a décidé de faire un stand. Mercedes s’est immédiatement mis à couvert avec Valtteri Bottas, mais ils ont laissé Lewis Hamilton seul et à la fin, ils ont profité de la situation pour doubler Verstappen avec leurs deux voitures. Dans le cas d’un deuxième pilote, Red Bull aurait conditionné la stratégie de Hamilton et la course aurait pris un parcours différent.

“Max a besoin d’un coéquipier solide. Si ce coéquipier avait été derrière Hamilton, la course à Imola aurait été différente. Ce partenaire aurait pu venir plus tôt et Hamilton aurait dû faire de même. Les cartes auraient été mélangées différemment », a reconnu Jos dans le programme Ziggo Sport« Peptalk », publié par Formule 1.

D’un autre côté, Jos reconnaît que ses préférences sont les mêmes que celles de son fils, qui a déjà fait savoir qu’avoir Nico Hülkenberg comme coéquipier était quelque chose qu’il aimerait. Outre l’Allemand, les deux autres candidats sont Sergio Pérez et l’actuel deuxième pilote de l’équipe, Alexander Albon, qui a même Abu Dhabi pour gagner la continuité.

«Nous savons tous qu’Albon, Pérez et Hülkenberg sont les candidats et l’un d’eux sera son partenaire l’année prochaine. J’ai la même préférence que Max“, a déclaré le père de Verstappen pour fermer.

