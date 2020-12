Sa relation avec Agag, qui est son beau-frère, lui fait bien connaître la catégorie

L’investissement dans l’équipe ne change pas les positions de Susie Wolff et Jérôme d’Ambrosio

José María Aznar Botella, fils de l’ancien président espagnol José María Aznar, a racheté l’équipe de Formule E Venturi. L’homme d’affaires investit dans la catégorie de son beau-frère, Alejandro Agag.



L’ancien président espagnol José María Aznar a trois enfants, José María Jr., Ana et Alonso. Ana est mariée à Alejandro Agag, fondateur de la Formule E. Désormais le frère d’Ana, José María Jr., décide d’investir dans la catégorie de son beau-frère et achète Venturi.

Venturi a annoncé hier l’opération, par laquelle ils deviennent la propriété d’un groupe d’investisseurs américain dirigé par Scott Swid et José María Aznar Jr.

L’achat ne change rien à la structure de l’équipe. La directrice, Susie Wolff, et le directeur adjoint, Jérôme d’Ambrosio, conservent leurs fonctions tandis que son fondateur, Gildo Pastor, reprend d’autres activités de Venturi dans le domaine de la mobilité électrique.

L’implication de José María Aznar Jr. dans la catégorie a sa logique. En raison de sa relation avec Agag, il a été proche du championnat depuis sa création.

«J’ai eu une perspective unique sur la Formule E depuis sa création et j’ai été captivé par la vision de promouvoir un avenir plus durable grâce à la course électrique dès le début. Ce qu’Alejandro et son équipe ont fait a fondamentalement changé la façon dont le les gens pensent à la mobilité électrique », a souligné José María.

C’est à partir de là que ses intérêts se sont concentrés sur Venturi, où l’Espagnol a été impressionné par la vision avant-gardiste de Gildo Pastor et ses actions pour booster l’équipe.

“Gildo était à l’avant-garde depuis le début et son intuition d’amener Susie dans l’équipe était parfaite. Nous investissons à un moment critique de la courte histoire de la Formule E et il y a beaucoup de potentiel de développement et d’expansion commerciale. Collaboration avec Susie et Scott est une grande joie pour moi personnellement », a ajouté Aznar.

Le premier championnat du monde de Formule E débutera à Santiago du Chili avec deux événements les 16 et 17 janvier 2012. SoyMotor.com est l’un des rares médias accrédités à assister à la course inaugurale.

