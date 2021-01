Les actionnaires du groupe PSA et Fiat-Chrysler votent aujourd’hui sur la fusion des deux géants de l’automobile, qui, au cours de ce premier trimestre 2021, rejoindront une nouvelle société qui sera connue sous le nom de Stellantis.



Chez Peugeot, les «bigwigs» ont déjà approuvé le syndicat et ce n’est plus qu’une question d’heures qu’ils le feront également chez FCA, alors que l’accord est négocié et convenu entre toutes les parties et également ratifié par l’Europe.

99% des actionnaires de PSA avec un double vote de fidélité ont donné leur accord à la fusion. La famille Peugeot, toujours impliquée dans l’entreprise, a également été favorable. En parallèle, une deuxième rencontre est en cours d’élaboration pour le reste des propriétaires.

“Nous sommes prêts pour cette fusion”, a déclaré Carlos Tavares, PDG de PSA et futur PDG de Stellantis pour les cinq prochaines années, selon ..

La date exacte à laquelle l’union se concrétisera sera annoncée “prochainement”, mais devrait se situer au cours du premier trimestre de 2021.

La Commission européenne a déjà accepté la création de Stellantis fin octobre 2020, après avoir imposé une série de conditions que les deux groupes ont acceptées.

