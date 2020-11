Edoardo Mortara a mené les essais libres 1

André Lotterer a été plus rapide lors de la deuxième séance

La première journée de la pré-saison Formule E préparatoire à l’ouverture de son premier championnat du monde à Santiago du Chili à la mi-janvier 2021 s’est terminée. Pour la quatrième fois consécutive, la catégorie électrique a choisi pour ses essais collectifs la piste espagnole Ricardo Tormo de Valence.



Au cours de cette journée, les 12 équipes ont réussi à ajouter un bon kilométrage entre leurs deux pilotes et ainsi collecter des données qui seront très utiles pour le réglage de leurs groupes motopropulseurs.

ENTRAÎNEMENTS GRATUITS 1

C’était un lot où les équipes passaient la plupart de leur temps à vérifier leurs systèmes. À cela s’ajoute une légère pluie qui fait son apparition sur la piste, qui commence à sécher vers la fin de la séance.

Face à cette situation, Edoardo Mortara –Venturi- a établi la référence dans l’un des derniers tours de la séance avec un temps de 1’18 “148, battant l’actuel champion Antonio Félix da Costa -DS Techeetah- de 0,031 seconde et Oliver Turvey – NIO 333-, troisième, Alexander Sims -Mahindra-, Sérgio Sette Câmara -Dragon- et Nick Cassidy -Virgin- complètent les six premières places.

L’égalité dans la catégorie est toujours valable, la différence entre les 18 premiers enregistrements n’a pas dépassé 0,7 seconde.

ENTRAÎNEMENTS GRATUITS 2

Dans l’après-midi, les pilotes ont commencé à chercher la limite de la route et le drapeau rouge a été agité à plusieurs reprises. A la fin, André Lotterer -Porsche- signait le meilleur temps avec une note de 1’12 “519, à 0,088 seconde était placé Jean-Éric Vergne -DS Techeetah- et Da Costa était le troisième à 0,132 seconde du leader. Les dix premiers les places ont été complétées avec Nick Cassidy -Virgin-, Sims, René Rast -Audi-, Norman Nato -Venturi-, Nico Müller -Dragon-, Jake Dennis -BMW- et Robin Frijns -Virgin-.

L’action se poursuivra demain avec deux nouvelles séries de formation.

