Nico Müller gagne dans les longues courses et Alex Lynn domine dans le tour chronométré.

La deuxième journée de la pré-saison de Formule E s’est terminée sur la piste espagnole Ricardo Tormo à Valence. Après la pluie de la première séance, les pilotes et les équipes ont profité de toute la journée de dimanche pour travailler sur leurs programmes d’essais et accumuler des kilomètres. Le programme était basé sur de longues séries, des simulations de qualification et différents déploiements de puissance.



ENTRAÎNEMENTS GRATUITS 3

Antonio Félix Da Costa – DS Techeetah – a réalisé le meilleur temps de la séance du matin et amélioré son temps hier à 1’11”948. Maximilian Günther –BMW– était un dixième de seconde derrière et Oliver Rowland –Nissan– était troisième, deux dixièmes de seconde derrière le leader. Jean-Éric Vergne –DS Techeetah–, Robin Frijns –Virgin–, Lucas di Grassi –Audi–, Sébastian Buemi –Nissan–, Alex Lynn –Mahindra–, Jake Dennis –BMW– et Stoffel Vandoorne –Mercedes Benz– ont complété le Top 10 .

Dans cette séance, 23 des 24 pilotes étaient à moins d’une seconde, avec seulement Edoardo Mortara –Venturi– en dehors de cette distance, avec une différence de 1”059 derrière le portugais.

ENTRAÎNEMENTS GRATUITS 4

Dans l’après-midi, les pilotes ont eu l’occasion de faire une simulation de course d’une durée de 45 minutes plus un tour. Ils ont d’abord eu 15 minutes sur la piste pour vérifier tous les composants. L’ordre de départ était déterminé par le temps réalisé dans la matinée, donc Da Costa est parti en premier.

Les pilotes sont montés dans les stands 15 minutes avant le départ pour faire des tests de contrôle des groupes motopropulseurs. À vingt minutes de la fin, la voiture de sécurité est partie pour que les stewards puissent retirer la voiture -Virgin- de Nick Cassidy, qui a été arrêtée. Le nombre total de tours parcourus était de 31. Pour les statistiques, la course a été remportée par Nico Müller –Dragon–, suivi de Da Costa.

Concernant les épreuves individuelles, Alex Lynn –Mahindra– a réussi un chrono de 1’11”941 et a été le plus rapide de la journée. Günther a terminé deuxième, devant son coéquipier Jake Dennis qui a terminé troisième. Sam Bird –Jaguar–, Mortara et Sérgio Sette Câmara –Dragon– ont complété les meilleures positions.

Aujourd’hui, il n’y aura pas d’action sur la piste: les pilotes et les équipes profiteront de la journée pour des actions promotionnelles et presse. La pré-saison de Formule E se terminera demain, mardi, avec une séance d’entraînement de cinq heures.

