CARLOS SAINZ JR.

L’Espagnol aura son premier contact avec une Scuderia F1, la SF71-H 2018

Il aura une journée entière de tournage aujourd’hui et la séance du matin demain

Il est déjà ici. Les débuts de Carlos Sainz Jr. avec Ferrari sont enfin arrivés. Ce sera aujourd’hui, mercredi sur le circuit de Fiorano. L’Espagnol prendra le volant de la Ferrari SF71-H de la saison 2018 pour avoir son premier contact avec une Scuderia Formule 1.



Troisième jour de la grande semaine d’essai de Ferrari à Fiorano. Aujourd’hui, c’est l’occasion pour Carlos Sainz Jr. de faire ses débuts avec l’équipe. Ce sera avec la SF71-H de la saison 2018, la première voiture qui lui permet d’exécuter un règlement qui stipule que les tests doivent être effectués avec des voitures âgées d’au moins deux ans. Puisque 2021 n’a pas encore été soumis, il ne peut pas être pris comme référence.

Carlos s’est de nouveau rendu en Italie dimanche pour assister aux essais Ferrari dès le premier jour et observer. Lundi, c’était au tour des pilotes de la Ferrari Driver Academy Giuliano Alesi, Marcus Armstrong et Robert Shwartzman. Les deux derniers continueront avec l’Académie cette année, pour Alesi c’était sa dernière chance d’essayer avec la Scuderia, alors qu’il se lance dans une nouvelle voie sportive au Japon cette année déjà séparé de l’Académie.

Hier, le jour du tournage était pour Charles Leclerc, qui est revenu pour profiter d’une F1 seulement 12 jours après avoir été infecté par le covid-19. Après avoir dépassé la centaine de tours, le Monégasque a cédé le tour aujourd’hui à Carlos Sainz, pour qui Ferrari a réservé une journée et demie d’essais, plus que pour tout autre pilote.

Comme on dit, ce sera La première fois de Sainz au volant d’une Ferrari F1. Carlos conduira aujourd’hui demain et après-midi et demain il profitera de la séance du matin avant de céder le volant à Mick Schumacher dans l’après-midi.

Le but du test de Carlos est un première adaptation aux procédures d’équipe et une préparation pour les tests de pré-saison, dans lesquels il n’aura également qu’une journée et demie de tests avec la voiture 2021, la SF21. Ce sera également votre première chance de travailler sur la piste avec l’équipe d’ingénieurs qui vous accompagnera toute la campagne, dirigée par Riccardo Adami.

Sur SoyMotor.com, nous mettrons à jour les images qui arrivent de Fiorano pendant la journée et nous partagerons les premières impressions de Carlos après cet important test. F-day arrive, prêt?

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard