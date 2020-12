Il courra pour la signature de la star dans les championnats GT de plus haut niveau

Son programme complet est toujours en cours d’élaboration et sera annoncé prochainement.

Daniel Juncadella a signé avec Mercedes AMG Motorsport pour participer aux championnats GT du plus haut niveau. Le pilote barcelonais se lance dans une nouvelle aventure avec la marque star à partir de 2021.



Juncadella parvient à un accord avec la marque de la star pour concourir en 2021 dans un programme qui se prépare encore et qui sera annoncé prochainement.

Le SRO GT World Challenge et les GT Masters sont les deux compétitions qui s’inscriraient le mieux dans l’agenda de Juncadella pour l’année prochaine. Le DTM semble un peu plus compliqué pour l’Espagnol, étant donné que la compétition allemande de voitures de tourisme coïncide à plusieurs reprises avec d’autres disciplines GT.

En attendant de finaliser son programme, c’est une bonne nouvelle pour un pilote qui n’a pas vu ses plans 2020 tronqués et qui n’a pu concourir cette année que dans les 24 heures du Nürburgring. D’ici 2021, Dani est de retour.

“Après une année relativement difficile pour moi d’être loin de la course, signer un contrat pour la saison prochaine est définitivement un succès. Avec beaucoup de motivation puisqu’ils me proposent de concourir à nouveau et de me battre pour des victoires dans les championnats GT de plus haut niveau avec une marque que je connais très bien après tant d’années à travailler ensemble en DTM. Je suis très heureux que la saison commence et que nous puissions profiter d’une saison relativement normale », déclare Juncadella.

Quelle que soit la compétition, c’est une bonne nouvelle pour Juncadella, car il s’associe à nouveau à Mercedes et tentera d’aider autant que possible l’équipe et ses coéquipiers avec son expérience dans le monde du GT, dans lequel il concourt depuis l’année. 2016. En outre, il cherchera également à ajouter d’excellents résultats pour remercier la confiance qu’ils lui ont accordée.

Juncadella a connu une année 2020 très compliquée, dans laquelle la pandémie de covid-19 a ruiné ses plans. Le natif de Barcelone a été confirmé pour courir le GT World Challenge Europe avec R-Motorsport. Cependant, l’équipe a annoncé qu’elle ne serait pas en compétition cette année et qu’elle porterait son attention sur une année 2021 dans laquelle ils ont confiance que la normalité reviendra dans le monde automobile.

Le seul contact que Juncadella a eu au volant d’une voiture de course cette année, au-delà de la course du Nürburgring, a eu lieu le 1er mars, lorsqu’il a participé aux tests des recrues de Formule E à Marrakech. L’Espagnol a aidé l’équipe ainsi que Nyck De Vries et Stoffel Vandoorne dans les dernières courses de la saison dans la catégorie électrique, dans laquelle ils ont signé une troisième place lors de leur première année en équipe dans la catégorie électrique.

