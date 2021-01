Le pilote a été chargé de donner la nouvelle

Cependant, de futures collaborations ne sont pas exclues

Ken Block a annoncé la fin de sa collaboration exclusive avec Ford après 11 ans. Il cesse ainsi d’être pilote et ambassadeur du constructeur américain et affronte 2021 prêt à relever de nouveaux défis.



La relation entre Gué et Bloc Ken a pris fin. Cela a été annoncé par le pilote lui-même, qui n’est plus non plus ambassadeur de la firme ovale. Cela fait 11 ans qu’ils partagent les deux, point auquel Block souhaite relever de nouveaux défis.

Bloc Ken a annoncé la fin de cette collaboration avec une nouvelle vidéo au volant de son Hoonicorn V2, qui Mustang de 1400 chevaux avec lesquels il est apparu sur divers enregistrements. Ce que le pilote ne commente pas, c’est ce qu’il en fera désormais, ni avec le reste des modèles Ford qu’il possède. Bien sûr, bien qu’il annonce de nouveaux défis, Block ne ferme pas la porte pour collaborer plus souvent avec Ford.

L’avenir de Ken Block est inconnu, bien qu’ayant partagé une vidéo du Gymkhana 2 au volant d’une Subaru Impreza peut donner un indice. Dans tous les cas, la seule certitude est que le pilote américain compte encore se réjouir depuis pas mal de temps de ses talents de pilote.

“Cela a été 11 années incroyables avec Ford exclusivement, mais il est temps de commencer à voir d’autres personnes! J’ai remporté 19 victoires, 17 podiums et 2 médailles aux X Games avec Ford en Rally et RallyCross et plus de 500 millions vues sur les vidéos de Gymkhana, ainsi que d’avoir créé des voitures très radicales comme la Hoonicorn et Hoonitruck. Mais maintenant je suis un agent libre. Je suis ravi de continuer à travailler avec Ford, mais j’ai aussi hâte de courir et de tester de nouvelles voitures! Travailler avec Ford au cours de la dernière décennie a été incroyable. C’était juste un rêve devenu réalité de travailler avec l’entreprise qui a construit le camion que mon père conduisait quand j’étais adolescent », a déclaré Ken Block.

