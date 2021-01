Le Danois est devenu père sept semaines plus tôt que prévu

Votre fille fait l’objet de soins spéciaux pour qu’elle puisse progresser

Vous ne pourrez pas beaucoup profiter de la parentalité, car demain vous partez aux États-Unis

Kevin Magnussen a annoncé qu’il était déjà père. Le Danois et son épouse Louise ont reçu leur première fille lundi. Le pilote souhaite profiter au maximum de son temps avec ses deux filles, puisqu’il a annoncé qu’il entamerait ce samedi son voyage aux Etats-Unis pour sa nouvelle aventure à l’IMSA.



Magnussen a annoncé à la fin de l’année dernière qu’il serait père au mois de février. Cependant, l’arrivée de sa fille est survenue tôt, puisqu’elle est née sept semaines plus tôt que prévu. Bien sûr, en ce moment, il reçoit des soins spéciaux pour pouvoir progresser.

Le Danois a été incroyablement heureux d’être père et a souligné à quel point c’était spécial pour lui. Sans aucun doute, une excellente façon de commencer cette nouvelle année 2021.

«Ce lundi, Louise et moi avons accueilli notre petite fille dans le monde. C’est une sensation incroyable d’être père. Laura est née sept semaines plus tôt que prévu, nous sommes donc à l’hôpital avec elle pour nous assurer qu’elle sera forte et en bonne santé à son retour à la maison », a commenté Magnussen sur son compte Instagram officiel.

Magnussen ne pourra pas beaucoup profiter de sa fille, puisque ce samedi il entame son voyage aux Etats-Unis pour sa nouvelle aventure à l’IMSA avec Chip Ganassi. La semaine prochaine, il a sa première course, le 24 heures de Daytona. Le Danois, après six ans en tant que partant en Formule 1, suivra les traces de son père aux États-Unis et s’assurera qu’il est suffisamment motivé pour sortir et gagner dès la première minute.

“Je pars aux Etats-Unis samedi et ça va être difficile, mais j’ai hâte d’y être et de me battre pour décrocher ma deuxième victoire en 2021 “, a conclu Magnussen.

Le premier est clair que c’était la petite Laura.

