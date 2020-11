La Kia CV 2021 est une voiture électrique haute performance en cours de développement. Il n’a pas encore de date de présentation, mais la marque a laissé entendre qu’il verrait le jour au cours du second semestre 2021. Il devrait devenir son “fleuron” en électromobilité et dépasser les 500 kilomètres d’autonomie.



La Kia CV – nom provisoire en attendant de connaître son identité commerciale – sera la première d’une série de modèles électriques du constructeur, qui est en pleine transition. Ce sera la version de production de l’Imagine Concept, un crossover au look futuriste. Il devrait rivaliser de nom avec le Tesla Model Y.

KIA CV 2021: EXTÉRIEUR

La Kia CV 2021 partira de la plateforme E-GMP, la même que Hyundai utilisera pour certaines de ses nouveautés.

L’extérieur de ce coupé crossover ressemblera plus à une berline qu’à un SUV, bien que sa garde au sol le rapproche de quelques secondes. Toute sa ligne aura une apparence musclée avec des lignes fluides et ondulées, mais ce qui ressortira le plus sera la signature lumineuse, qui réinterprétera la calandre en forme de museau de tigre avec des lumières LED.

L’arrière se démarquera pour avoir des tunnels aux extrémités pour donner un effet tridimensionnel, où l’optique flottera au-dessus d’eux comme dans le Kia Stinger.

Le prototype comportait également un travail de peinture bronze avec jusqu’à six couches de finition chromée appliquée à la main et d’énormes roues de 22 pouces, avec des inserts en verre acrylique, sur des pneus expérimentaux Goodyear développés spécifiquement pour ce modèle, capables de communiquer. avec la voiture sur les conditions de la chaussée.

Kia imagine

KIA CV 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Kia CV 2021 changera beaucoup par rapport à celui de l’Imagine Concept, dans lequel l’équipe de conception voulait tirer le meilleur parti de l’espace et appliquer une pincée de sens de l’humour. Jusqu’à 21 écrans haute résolution ont été disposés sur le tableau de bord de manière incurvée et coordonnée, de sorte que le conducteur les perçoit comme un écran unifié. Selon Ralph Kluge, directeur général du design d’intérieur, “il s’agit d’une réponse humoristique à la concurrence actuelle que vivent les marques pour voir qui introduit le plus grand écran”, car la marque crée un grand écran sans se départir des plus petits traditionnels. . Vous pouvez y voir les données de contrôle climatique, de navigation ou de propulsion. Les sièges, quant à eux, continuent avec les motifs ondulés vus à l’extérieur.

La sensation d’espace est renforcée par le toit, qui utilise une seule feuille de verre du pare-brise, ainsi que par les portes arrière qui s’ouvrent dans une direction “ suicidaire ”, avec un revêtement en cuir et en tissu métallique qui divise la cabine en deux niveaux. . Le constructeur n’a pas oublié le coffre qui, comme il n’a pas de moteur avant, a deux espaces; un devant et un derrière.

Kia imagine

KIA CV 2021: MÉCANIQUE

Kia n’a encore confirmé aucune information sur la mécanique et les performances de sa nouvelle électrique, il faudra donc attendre quelques mois avant de savoir en détail à quoi ressemblera le véhicule.

Ce qui s’est passé, c’est que la voiture aura une autonomie maximale comprise entre 500 et 550 kilomètres, ce qui la placerait au-dessus de la Kia e-Niro, qui resterait à 450 kilomètres.

Le nouvel électrique serait compatible avec des chargeurs allant jusqu’à 350 kilowatts, de sorte que la société estime que la batterie peut être chargée en un peu moins de 20 minutes.

Kia imagine

KIA CV 2021: PRIX

La présentation de la Kia CV 2021 est prévue pour le second semestre 2021.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 25/11/2020 Plus de détails sur CV 2021; présentation deuxième semestre 2021. 17/07/2020 Plus de données techniques de la Kia CV 2021 dévoilées 24/04/2020 Une autonomie jusqu’à 480 kilomètres confirmée. 30/12/2019 Confirmation du modèle de production pour 2021 03/05/2019 Présentation au Salon de Genève

