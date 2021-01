Le cabinet lance une nouvelle image beaucoup plus moderne

Le 15 janvier, la marque dévoile ses futurs projets

Kia a dévoilé son nouveau logo, qui préside sa bague classique et met à jour sa typographie. Par ailleurs, la firme coréenne nous convoque au 15 janvier pour dévoiler ses projets concrets pour l’avenir.



Kia mettre à jour l’image de votre entreprise avec un nouveau logo cela change radicalement par rapport à celui en vigueur jusqu’à présent. A partir de quelques lettres plus ou moins classiques et d’une bague qui les entoure, nous passons maintenant à une police nettement plus moderne avec des lignes continues sans aucun ajout. Avec ce changement, Kia tente de représenter l’engagement et la confiance que la marque doit transmettre, ainsi que des ambitions croissantes.

Il nouveau logo kia Il s’est fait connaître à travers une exposition pyrotechnique lancée par pas plus et pas moins de 303 drones. Cette nouvelle image s’est lancée dans le ciel, de la même manière que la marque veut s’imposer au sommet du marché.

Un autre point sensible qui change en Kia est leur slogan, car il passe de «Pouvoir à surprendre» à «Mouvement qu’inspire». La vérité est que ce fabricant n’a surpris personne depuis longtemps, puisqu’il a été considéré pendant de nombreuses années comme une référence en termes de qualité et de diversité de produits. Désormais, Kia veut inspirer, et pour cela, elle travaille à proposer une nouvelle forme de mobilité qui va de pair avec l’électrification. Il y a le futur CV Kia, entre autres, pour le prouver. Comment les Asiatiques vont-ils relever ce défi? À travers le connu comme Des plans, dont nous aurons plus de détails le 15 janvier prochain.

