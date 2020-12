Kia a mis toute sa gamme en vente via la plateforme Kia Outlet. Avec lui, vous pouvez trouver la voiture que vous aimez le plus et au meilleur prix sans avoir à quitter votre domicile. Tout cela pour donner la sortie la plus rapide possible au stock accumulé pendant les mois de confinement.



La firme sud-coréenne lance une offre via son portail web par lequel elle met à disposition de ses clients En stock de toute sa gamme, et le tout au meilleur prix garanti. Il est conçu pour les acheteurs qui ont reculé lorsqu’il s’agit d’acquérir un nouveau véhicule après des mois de confinement.

Son fonctionnement est simple: il suffit d’entrer dans ce lien, choisissez la province où vous vivez et définissez une fourchette de prix allant de 12 000 à 52 000 euros. Lorsque le filtre est appliqué, les unités en stock qui correspondent à nos besoins sortiront.

Par exemple, si on applique une recherche par province limitée à Saragosse, on retourne une offre pour un Kia XCeed 1.0 T-GDi Emotionpor, essence et transmission manuelle au prix de 21.231 euros si on le finance avec la marque, c’est-à-dire avec un remise de 8 614 euros par rapport à sa valeur d’origine.

Au total, il existe des unités de tous les modèles de la famille Kia, y compris les e-Niro électriques et e-Soul, avec des réductions sur certaines unités de plus de 10 000 euros. De même, il existe également des offres dans la gamme hybride rechargeable qui comprend le Niro et l’Optima, avec des réductions sur ce dernier modèle d’environ 15000 euros, jusqu’à une unité qui dépasse 17000.

Enfin, il existe également des offres pour les modèles les plus spéciaux. Il existe un Sorento de la génération sortante avec près de 11 000 euros de remise, et jusqu’à huit Stingers avec des remises proches de 10 000 euros.

La garantie Kia garantit qu’il s’agit de véhicules non immatriculés, une disponibilité immédiate une fois la voiture achetée et avec le prix clé en main que le client paiera, le tout sans avoir besoin de se rendre chez le concessionnaire, via le site Web et sur le confort de la maison.

