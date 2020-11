Il est disponible avec des moteurs à essence de 67, 84 et 100 chevaux

Comprend une version X-Line avec une légère touche croisée

Le Kia Picanto 2021 est le restylage de la deuxième génération du modèle urbain. Il est livré avec deux moteurs à essence, une nouvelle boîte de vitesses manuelle automatisée et des améliorations aux systèmes d’assistance à la conduite. En vente à partir du troisième trimestre 2020, il est disponible à partir de 14 350 euros réductibles à 11749 avec toutes les remises, promotions et financements pertinents.



le Kia Picanto 2021 est la mise à jour de la deuxième génération de l’urbain coréen, qui a été présentée en 2017. Six ans plus tôt, la première a fait ses débuts, restylage inclus en 2015.

La liste des concurrents du modèle est composée de certains comme la Hyundai i10, également récemment rénovée, la Toyota Aygo, la Renault Twingo ou la Fiat 500.

KIA PICANTO 2021: EXTÉRIEUR

Le Kia Picanto 2021 mesure 3,59 mètres de long, 1,59 de large et 1,48 de haut, bien que la version X-Line soit dotée d’une nuance de croisement qui se traduit par 15 millimètres de plus en hauteur et 30 millimètres de plus que largeur.

Les différences de dimensions entre la X-Line et les deux autres versions –Concept, GT-Line– sont principalement dues à la suspension, qui est spécifique et supérieure. Influence également les roues, qui font 16 pouces au lieu de 14 comme dans le modèle de base ou 15 comme dans la GT-Line.

Avec la finition GT-Ligne, la calandre est lisse et noire et est flanquée d’une garniture chromée. La marque introduit également une bande rouge horizontale qui sert de contraste et est transférée sur la silhouette latérale du véhicule. La Picanto remporte également les antibrouillards, la technologie LED pour les feux de jour pour l’essieu avant et les feux arrière à led. Les jantes sont de 15 pouces.

Avec la finition X-Line, la calandre reçoit une finition spécifique et différenciée. Sa personnalité crossover est également soulignée par un traitement spécial du soubassement, avec des plaques de protection à effet métallique qui s’étendent du pare-chocs avant à l’arrière, et un contour noir qui couvre également tout le dessous du véhicule. Les jantes sont de 16 pouces.

KIA PICANTO 2021: INTÉRIEUR

Le Kia Picanto 2021 est disponible avec des sièges pour cinq occupants seulement.

L’écran qui préside la console centrale est tactile et mesure 8,0 pouces, tandis que le tableau de bord est également numérique et mesure 4,2 pouces.

Avec les finitions GT-Line et X-Line, la Picanto gagne un rembourrage spécifique avec respectivement rouge et gris contrastés.

KIA PICANTO 2021: ÉQUIPEMENT

le Kia Picanto 2021 fait un grand pas en avant en termes de systèmes de sécurité et d’aides à la conduite. Il dispose ainsi d’éléments tels que l’assistance à la prévention de collision avant avec détection des véhicules et des piétons, l’assistance à l’évitement de collision dans les angles morts, l’assistance au maintien de voie, l’avertissement d’attention du conducteur et l’assistance au suivi de voie. . Un panneau d’arrêt d’urgence est également inclus.

L’urbain asiatique est également équipé de série du contrôle de démarrage en côte, du système de gestion de la stabilité du véhicule, de la vectorisation du couple, du contrôle du freinage en virage et de la stabilité, sans oublier la présence de sept airbags et de points d’ancrage Isofix.

Kia Picanto GT-Line

Kia Picanto X-Line

KIA PICANTO 2021: MÉCANIQUE

La Kia Picanto 2021 est disponible en Espagne avec trois moteurs différents, tous à combustion interne et à essence sans électrification.

La puissance d’entrée est un DPi atmosphérique 1,0 de 67 chevaux, suivi d’un DPi atmosphérique 1,2 de 84 chevaux.

Il existe également une option turbo, qui correspond à un T-GDI de 1,0 litre et 100 chevaux.

Le moteur de 67 chevaux consomme environ 5,1 litres aux 100 kilomètres avec boîte manuelle et 5,3 litres avec boîte AMT. Celui de 84 chevaux s’élève respectivement à 5,3 et 5,5 litres, tandis que celui à 100 enregistre entre 5,2 et 5,3 litres.

Les moteurs DPi sont à double injection directe, au lieu de l’injection multipoint comme auparavant pour une consommation plus efficace. Le T-GDi est une injection directe.

La Picanto 2021 a une transmission manuelle à cinq vitesses de série et propose en option une boîte de vitesses manuelle automatisée à cinq vitesses –AMT–, avec des actionneurs sur l’embrayage et la boîte de vitesses afin que le conducteur n’ait pas à actionner le mécanisme.

Kia envisage de développer une version entièrement électrique du Picanto à l’avenir, mais cela n’a pas encore de date de sortie. En fait, la marque doute que ce soit possible avant la troisième génération du modèle. L’électricité arriverait à une heure indéterminée entre 2021 et 2025.

La marque n’a pas non plus détaillé quels sont ses plans d’hybridation pour ce modèle, donc pour le moment on ne sait pas s’il s’agira d’un hybride, d’un hybride doux ou d’un hybride rechargeable. Il est probable qu’à moyen et long terme, certaines de ces options se présenteront, mais il est encore trop tôt pour le préciser.

Kia ne prévoit actuellement pas de mécanicien GNC.

Kia Picanto GT-Line

Kia Picanto X-Line

KIA PICANTO 2021: PRIX

Le Kia Picanto 2021 est disponible en Espagne à partir de 12550 euros dans la finition de base Concept, bien qu’il soit possible d’y accéder pour 9200 euros avec toutes les réductions et promotions en cours.

La finition GT-Line commence à 14 350 euros – 11 750 avec des remises – avec une transmission manuelle et à partir de 15 250 euros – 12 650 – avec la boîte AMT. Les deux prix correspondent au moteur de 67 chevaux.

Avec le moteur de 84 chevaux, la version GT-Line démarre à 14 850 € –12 250– avec une transmission manuelle et à partir de 15 750 € –13 150– avec l’option AMT.

Le moteur T-GDi de 100 chevaux démarre à 16 250 € –13 650– avec la version GT-Line et 16 550 € –13 950– dans la X-Line.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 24/11/2020 Plus de détails sur la mise à jour Picanto 2021. 06/03/2020 Kia présente la spécification européenne Picanto 2021.14/05/2020 Kia présente la Picanto 2021 en Corée du Sud.

