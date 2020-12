Son moteur d’accès est une essence atmosphérique 1,2 DPi de 84 chevaux

Offre un hybride doux de 1,0 T-GDi pouvant produire 100 ou 120 chevaux

La Kia Rio 2021 est la mise à jour du modèle coréen, qui arrive en Espagne à partir de 15950 euros – 10900 euros avec promotions – et dispose de deux moteurs hybrides doux de 100 et 120 chevaux. Sa version d’accès est un moteur à essence atmosphérique de 84 chevaux.



Il Kia Rio 2021 Il s’agit du restylage de mi-cycle de la quatrième génération d’un modèle dont l’origine remonte à 1997. Tous les changements visent à s’implanter sur un segment concurrentiel où il affronte des géants comme la Peugeot 208, la Renault Clio, la Ford Fiesta. ou l’Opel Corsa.

KIA RIO 2021: EXTÉRIEUR

La Kia Rio 2021 mesure 4,06 mètres de long, bien que la garniture GT Line soit cinq millimètres plus longue que les autres. Sa largeur est de 1,72 mètre dans tous les cas et sa hauteur de 1,45 mètre. La distance par essieu est de 2,58 mètres.

Son poids minimum en ordre de marche est de 1045 kilos avec le moteur 1.2 DPi ou de 1.130 kilos avec les options 1.0 T-GDi. Selon les options, ces valeurs peuvent s’élever respectivement à 1 143 et 1 228 kilos.

Le coffre a une capacité de 325 litres, extensible à plus de 1000 litres en rabattant les sièges arrière.

La voie avant a une largeur de 1518 mètres dans la version Concept, bien que dans la Drive et la GT Line, elle soit six millimètres de moins, 1512 mètres. La même chose se produit sur la voie arrière, qui peut mesurer respectivement 1 524 ou 1 518 mètres.

La garde au sol est de 14 centimètres dans toutes les finitions. Le porte-à-faux avant est de 83 centimètres – cinq millimètres de plus dans la GT Line – et l’arrière de 65,5 centimètres.

La mise à jour présentée en 2020 modifie diverses parties de son esthétique extérieure. L’avant offre un pare-chocs de plus grand volume qui comprend des prises d’air modifiées. Le gril est à nouveau le Tiger Nose déjà populaire de la marque, bien qu’il ait été légèrement modifié. Les optiques suivent une ligne continue, bien que leur distribution intérieure change. Ils intègrent également la technologie LED. Les changements de profil et arrière sont moins profonds.

Kia ajoute deux nouvelles couleurs de carrosserie à l’offre, qui sont Prennial Grey et Sporty Blue. Au total, le client peut choisir entre neuf options.

De nouvelles roues de 16 pouces à huit rayons sont également incluses.

2021 KIA RIO: INTÉRIEUR

La Kia Rio 2021 dispose d’un écran numérique de huit pouces qui préside la console centrale et est compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Il est commun à toutes les finitions, bien que dans la version d’accès, le Concept, il soit encadré dans le pack Pack Style en option.

Le système d’infodivertissement est l’UVO Connect Phase II. En plus de l’affichage numérique, il dispose d’une connexion Bluetooth multiple pour connecter deux téléphones mobiles simultanément. Le contenu de l’écran est personnalisable et peut offrir un contenu d’écran partagé, en fonction des préférences du conducteur.

Ce système transmet également des informations au conducteur sur l’état du trafic en temps réel, les prévisions météorologiques, les points d’intérêt ou la localisation des stations-service avec le prix du carburant. Il prend en charge la reconnaissance vocale.

La firme coréenne permet une certaine personnalisation de la cabine. Il existe un pack de couleur bleue pour les sièges, le tableau de bord et les accoudoirs de porte avec surpiqûres contrastées. De leur côté, les unités GT-Line proposent un intérieur noir avec des détails effet fibre de carbone et des surpiqûres blanches contrastantes.

KIA RIO 2021: ÉQUIPEMENT

Le Kia Rio 2021 propose un ensemble d’assistance à la conduite. L’assistant de collision avant avec reconnaissance des piétons, des véhicules et des cyclistes, l’assistance au maintien de voie, le détecteur de fatigue du conducteur et l’avertissement d’angle mort sont de série.

Selon la version sélectionnée, vous bénéficiez de l’assistance à l’évitement des angles morts, de l’avertissement intelligent de limite de vitesse, du régulateur de vitesse intelligent et de l’assistance au suivi de voie, en utilisant les capteurs du véhicule et en intervenant sur l’accélération et le freinage pour maintenir à une distance sécuritaire de la voiture qui précède.

Il dispose d’un assistant pour éviter les collisions perpendiculaires à l’arrière et d’une alerte pour démarrer le véhicule qui précède, qui émet une alerte acoustique si le conducteur ne réagit pas lorsque la voiture qui précède a démarré.

KIA RIO 2021: MÉCANIQUE

La Kia Rio 2021 est proposée avec trois options mécaniques différentes, parmi lesquelles l’introduction de la technologie hybride légère se distingue par les deux plus puissantes.

Le moteur d’entrée est un 1,2 DPi, une essence atmosphérique de 84 chevaux avec une technologie à double injection directe. Il consomme entre 5,4 et 6,0 litres aux 100 kilomètres avec des émissions comprises entre 122 et 137 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, toujours en WLTP.

Il est suivi des deux options électrifiées, qui sont deux versions du même trois cylindres 1.0 T-GDi avec un système micro-hybride de 48 volts. Ils développent respectivement 100 et 120 chevaux et méritent le label Eco de la DGT.

Le moteur de 100 chevaux consomme entre 5,1 et 5,5 litres aux 100 kilomètres et émet entre 116 et 125 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Le moteur 120 consomme entre 5,2 et 5,5 litres avec transmission automatique ou 5,4 et 5,5 litres avec transmission iMT. Il émet entre 119 et 126 grammes de CO2 avec transmission automatique et entre 118 et 125 grammes avec transmission iMT.

Le moteur de 100 chevaux est disponible avec une transmission manuelle à six vitesses, qui remplace la précédente transmission manuelle à cinq vitesses. L’unité de puissance 120 a une transmission automatique à double embrayage à sept rapports.

Les mécaniciens 1.0 T-GDi peuvent équiper une transmission manuelle intelligente iMT, avec un embrayage électronique qui réduit la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone. Il est utilisé comme une transmission manuelle conventionnelle, mais améliore le fonctionnement Start & Stop et permet même au véhicule de couper le moteur lorsque le conducteur arrête d’accélérer avant d’arrêter la voiture.

La technologie hybride douce reçoit ici la nomenclature EcoDynamics +, qui est le fruit de la combinaison d’un moteur essence 1.0 T-GDi avec un système électrique de 48 volts. Le système électrique alimente une batterie lithium-ion polymère qui alterne entre le mode moteur et le mode générateur, soit pour réduire la charge sur le moteur et réduire les émissions, soit pour récupérer l’énergie du vilebrequin pour recharger la batterie.

Kia estime que le système hybride doux représente une réduction de 8,1% à 10,7% des émissions de polluants.

Il est doté de la technologie Start & Stop qui coupe le moteur lorsque le conducteur appuie simultanément sur l’embrayage et le frein. Lorsque vous relâchez les deux pédales, le propulseur redémarre dans le rapport engagé par le conducteur.

Les modes de conduite disponibles sont Normal, Sport et Eco.

Ligne Kia Rio GT

KIA RIO 2021: PRIX

La Kia Rio 2021 est disponible en Espagne à partir de 15590 euros, bien que ce prix soit réduit avec les promotions existantes à 10900 euros. Il est maintenant disponible dans le réseau de concessionnaires.

Voici la ventilation des prix du nouveau Rio, mis à jour en décembre 2020.

MOTEUR PUISSANCE (CV) TERMINER Prix ​​(€) AVEC PROMOTIONS (€) 1.2 DPi 84 Concept 15950 10900 Pack Style 800 1.2 DPi 84 Drive 18300 13520 Pack Sport 600 1.2 DPi 84 GT Line 19500 14721 Pack Premium 800 1.0 T-GDi MHEV iMT 100 Concept 18200 13421 Pack Style 800 1.0 T-GDi MHEV iMT 100 Drive 20550 15771 Sport Pack 600 1,0 T-GDi MHEV iMT 100 GT Line 21750 16,970 Premium Pack 800 1,0 T-GDi MHEV iMT 120 Drive 21100 16,320 Sport Pack 600 1,0 T-GDi MHEV 120 Drive 22200 17420 Sport Pack 600 1,0 T-GDi MHEV iMT 120 Ligne GT 22300 17521 Pack Premium 800 1,0 T-GDi MHEV 120 Ligne GT 23400 18621 Pack Premium 1000

MISE À JOUR DU JOURNAL

Mise à jour de la date 14/12/2020 Présentation nationale de la Kia Rio 2021. 26/05/2020 Kia dévoile les premières images et informations de la Rio 2021.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard