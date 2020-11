Il s’agit de la quatrième génération de SUV d’origine coréenne

La grande nouveauté de sa gamme mécanique vient de la main de l’électrification

Le nouveau Kia Sorento 2020 est la quatrième génération du modèle, et est un renouveau qui a l’un de ses principaux atouts dans l’électrification de sa gamme mécanique. Il existe une version hybride qui sera rejointe par un autre hybride rechargeable en 2021. Son prix de départ est de 38 750 euros, remises comprises.



le Kia Sorento 2020 Il s’agit de la quatrième génération de SUV d’origine coréenne. Ses rivaux sont des modèles tels que le Honda CR-V, le Mazda CX-5 ou le Skoda Kodiaq, entre autres.

KIA SORENTO 2020: EXTÉRIEUR

le Kia Sorento 2020 Il a une longueur de 4,81 mètres, une largeur de 1,90 et une hauteur de 1,69. De cette manière, il croît de 1 centimètre dans chacune des dimensions par rapport au modèle saillant. Quelque chose d’autre, 3 centimètres, grandit en termes de bataille, qui monte jusqu’à 2,81 mètres.

La conception du SUV L’Asie se caractérise par la présence de formes plus carrées que celles du modèle précédent. La calandre est déjà célèbre Tiger Nose de Kia, plus large et avec des phares intégrés dans les côtés. Le feu diurne est à LED et s’appelle Tiger Eye. Toujours à l’avant se trouve une nouvelle entrée d’air dans la partie inférieure plus large. Les surplombs sont un peu plus courts, tandis que le capot est plus long.

À l’arrière, il y a maintenant des optiques verticales, tandis que le catalogue de pneus comprend des options allant de 17 à 20 pouces.

Le corps peut être peint en dix couleurs différentes.

KIA SORENTO 2020: INTÉRIEUR

le Kia Sorento 2020 Il ne sera vendu qu’en Espagne avec sept places à l’intérieur. Sur d’autres marchés, il existe également une version cinq places.

Le tableau de bord numérique a une taille de 12,3 pouces, tandis que l’affichage numérique du système multimédia atteint 10,25 pouces. L’écran standard du système multimédia est de 8 pouces. Dans tous les cas, il offre une compatibilité avec Apple CarPlay Oui Android Auto.

D’autres détails incluent un nouveau système d’éclairage ambiant et une zone de chargement sans fil pour les mobiles. Un système audio peut également être inclus Bose.

Selon Kia, le nouveau Sorento 2020 offre plus d’espace pour les passagers à l’avant et à l’arrière. De plus, les sièges de la deuxième rangée peuvent être déplacés jusqu’à 45 millimètres selon les besoins du moment.

Le coffre offre une capacité de charge de 187 litres avec les sept sièges disponibles, 821 avec cinq sièges activés et jusqu’à 2 011 litres si les deuxième et troisième rangées sont rabattues.

KIA SORENTO 2020: ÉQUIPEMENT

le Kia Sorento 2020 Il offre le système UVO Connect avec lequel les informations d’intérêt sont affichées à la fois sur l’écran du véhicule et sur le smartphone. Il vous permet également de consulter les informations trafic en temps réel ou les prévisions météo, ainsi que de localiser des points d’intérêt ou des parkings.

Les systèmes d’aide à la conduite comprennent des éléments tels que le freinage automatique avec détection des piétons, des cyclistes et des véhicules, le capteur d’angle mort, la vision périphérique à 360 degrés de l’environnement, l’assistant de limitation de vitesse intelligent, le régulateur de vitesse intelligent avec fonction Stop & Go, assistance au maintien de voie, contrôle de la circulation transversale arrière ou assistant de stationnement intelligent à distance, entre autres.

Une mention spéciale doit être faite du moniteur d’angle mort, officiellement appelé Moniteur de vue dans l’angle mort –BVM–. C’est une «deuxième paire d’yeux» qui est capable d’éliminer les angles morts sur les côtés de la voiture.

Une fois que le conducteur est prêt à changer de voie, le BVM montre en vidéo haute résolution ce qui se passe sur le côté droit ou gauche du véhicule sur le tableau de bord numérique. Cette image remplace brièvement le compteur de vitesse ou le compte-tours.

L’image vient de caméras grand angle et haute résolution qui sont cachés dans chacun des boîtiers des rétroviseurs. Cette technologie comprend également un moniteur de vision périphérique et un système d’aide à la prévention des collisions en stationnement –PCA–.

Les Sorento qui incorporeront tout cela seront ceux qui auront le système de détection des angles morts, qui est chargé d’aider les conducteurs à éviter les collisions avec les véhicules dans leur angle mort pour lesquels il intervient même s’il détecte une collision imminente.

KIA SORENTO 2020: MÉCANIQUE

La grande nouveauté mécanique du Kia Sorento 2020 La marque est le moteur hybride non rechargeable avec la technologie Smarstream. La partie thermique correspond à un moteur T-GDi de 1,6 litre qui ajoute son bon travail à celui d’un moteur électrique de 44,2 kilowatts alimenté par une batterie d’une capacité de 1,49 kilowattheure. Au total, la puissance est 230 chevaux et le couple maximal de 350 Newton mètre. La boîte de vitesses dans ce cas est une automatique à six vitesses.

La version hybride rechargeable Il arrivera en 2021 et sera composé d’un moteur à essence turbocompressé de 1,6 litre de 180 chevaux et d’un moteur électrique de 91-66,9 kilowatts. La puissance totale sera de 265 chevaux et le couple maximal de 350 Newton mètres. La boîte de vitesses associée à l’hélice sera automatique à six rapports, tandis que le système de traction sera total, même si selon les conditions du moment il pourra fonctionner avec seulement deux roues motrices. Aussi, ce Kia Sorento PHEV ce sera le premier à utiliser un système de refroidissement à eau séparé pour la batterie, ce qui optimisera son efficacité. Sa capacité sera de 13,8 kilowattheures.

Le Kia Sorento 2020 est également vendu avec un moteur Diesel Quatre cylindres de 2,2 litres capable de développer une puissance de 202 chevaux et un couple maximal de 440 Newton mètres. Dans ce cas, la boîte de vitesses automatique est à huit rapports.

Les versions à traction intégrale disposent d’un système nouvellement développé appelé Mode terrain, qui propose de nouveaux réglages et intervient dans le contrôle électronique de stabilité, dans la répartition du couple entre chacune des quatre roues et dans les temps de changement. Vous avez le choix entre trois modes. Le premier s’appelle Neige, et est optimisé pour maintenir l’élan vers l’avant dans des conditions de faible adhérence et de verglas, limitant le couple tout en le répartissant de la manière la plus appropriée sur les quatre roues. Le système antipatinage applique de faibles niveaux de force de freinage aux roues pour optimiser la traction. De plus, les changements de vitesse sont plus courts et le régime moteur est maintenu bas pour éviter un patinage excessif. Le deuxième est le mode Boue, qui offre une meilleure traction et un meilleur contrôle dans les zones boueuses Pour cela, les roues sont entraînées selon un schéma de changement de vitesse légèrement retardé. Il y a également une application douce du couple dans tout le système AWD et une force de freinage accrue appliquée par le contrôle de traction. Enfin il y a le mode Sable, destiné à être utilisé sur des surfaces sèches et glissantes. Il correspond à des niveaux de couple plus élevés avec des changements de vitesse retardés, répartissant le couple aussi uniformément que possible dans tout le système de traction intégrale. Le contrôle de traction fournit des niveaux plus élevés de force de freinage, permettant au système de distribuer plus de couple aux roues au besoin.

Kia annonce également que le nouveau Sorento propose un système de suspension entièrement repensé, tandis que la rigidité structurelle du SUV est de 4% supérieure. Ce dernier se traduit par un confort de conduite amélioré et un comportement dynamique plus raffiné.

KIA SORENTO 2020: PRIX

Le prix de Kia Sorento 2020 Il démarre à 38 500 euros pour la version Diesel à deux roues motrices. Le premier Diesel à traction intégrale démarre à partir de 46 190 euros. La version hybride la plus abordable coûte au minimum 40.400 euros, tandis que si vous optez pour ce même moteur à traction intégrale, vous devez payer au moins 48.090 euros. Tous ces prix incluent des réductions.

Plus d’informations sur le Kia Niro

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 11/04/2020 Données de l’hybride rechargeable Kia Sorento confirmées. 10/09/2020 Kia met à jour les prix du Sorento pour le marché espagnol. 26/08/2020 Les caractéristiques de la version hybride rechargeable du Sorento sont filtrées. 17/08/2020 Kia dévoile les prix du Kia Sorento 2020 pour l’Espagne. 18/03/2020 Kia présente officiellement le nouveau Sorento 2020. 16/03/2020 Kia confirme que la présentation du nouveau Sorento aura lieu le 18 mars. 20/02/2020 Kia dévoile les premiers moteurs et détails d’équipement du nouveau Sorento. 17/02/2020 Kia dévoile les premières photos officielles du Sorento 2020.02 / 11/2020 Kia dévoile le premier teaser complet du Sorento 2020.02 / 04/2020 Kia confirme la présentation du Sorento 2020 au Salon de Genève.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard