Bon retour pour le Finlandais, qui ajoute deux points supplémentaires pour Alfa Romeo

C’est le pilote qui a rallongé son premier arrêt le plus long, après 46 tours avec le médium

Kimi et Giovinazzi célèbrent leur renouvellement avec les deux voitures dans les points

Kimi Räikkönen a été nommé pilote du jour pour le GP Emilia Romagna F1 2020. Les fans ont choisi «Iceman» comme le meilleur de la journée après son retour en neuf positions pour marquer deux points dans son Alfa Romeo. C’est la première fois que le Finlandais remporte ce prix cette saison.



Räikkönen est parti aujourd’hui de l’avant-dernière ligne après une qualification décevante. Kimi est resté en fond de grille pendant la première partie de course, marquée par l’incapacité des pilotes à gagner des places compte tenu de la difficulté d’Imola à dépasser.

Cependant, au fil des tours, le Finlandais a commencé à se démarquer et à gagner des places alors que le reste de la grille faisait son arrêt au stand. Kimi a étiré le pneu moyen plus longtemps que quiconque, a fait un total de 46 tours et grâce à l’air pur pendant la majeure partie de la course, il est revenu sur la piste à la 12e place sur un nouveau pneu souple.

Räikkönen a commencé à se rapprocher de la Williams de George Russell lorsque la voiture de sécurité est sortie après l’accident de Max Verstappen, grâce auquel il a gagné une autre position. Quelques instants plus tard, Russell lui-même est allé contre le mur alors qu’il chauffait ses pneus et, par conséquent, «l’homme de glace» est entré dans la zone des points.

Lorsque la voiture de sécurité est partie, elle est restée à cette dixième place et s’est avancée à la neuvième place après la vrille d’Alexandre Albon. Au final, Kimi a franchi la ligne d’arrivée neuvième et pour la deuxième fois cette saison, il repart avec des points. Grande course pour le champion du monde 2007, dans laquelle il a profité des erreurs de ses rivaux pour gagner deux points très importants pour Alfa Romeo.

C’était une belle journée pour l’équipe suisse, car pour la première fois cette saison, ils ont marqué avec les deux voitures. Räikkönen a terminé neuvième et son coéquipier Antonio Giovinazzi dixième et a marqué le dernier point. C’est la première fois depuis le GP du Brésil 2019 que les deux pilotes terminent dans la zone des points.

Aujourd’hui, Räikkönen a montré que malgré ses 41 ans, il lui restait encore beaucoup de corde en Formule 1 et a célébré son renouvellement avec Alfa Romeo avec deux points très importants pour l’équipe de Hinwil. Il est devenu clair que «Iceman» a une corde depuis un certain temps.

