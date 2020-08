La scène est prête pour ce qui pourrait être une bataille épique entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au Grand Prix de Belgique 2020, le roi a peut-être l’avantage sur la puissance avec la puissante Mercedes W11 mais le Prince a la mainmise sur le Red Bull qui s’améliore rapidement RB16.

Lewis est dans une forme impérieuse, son tour de pole en qualifications hier là-haut avec les plus grands et une énorme demi-seconde plus vite que son coéquipier Valterri Bottas ne pouvait rassembler. Idem Max, qui a encore une fois humilié Alex Albon dans la voiture sœur.

Montez à bord avec @LewisHamilton pour le tour qui l’a mis en pole pour la course de dimanche à Spa 👀 🚀 # BelgianGP 🇧🇪 # F1 @pirellisport pic.twitter.com/pWeafreWac – Formule 1 (@ F1) 29 août 2020

Red Bull et leur hollandais volant est la seule chose entre un ronflement dans les Ardennes et un thriller, avec des souvenirs de leur bouleversement lors du Grand Prix du 70e anniversaire il n’y a pas si longtemps servant d’inspiration.

Bien sûr, l’ailier de Mercedes Bottas pourrait jouer un rôle dans les procédures, mais il devra sérieusement améliorer son jeu pour suivre la voiture n ° 44, et encore moins la battre.

Poser la question: l’équipe acceptera-t-elle même un tel scénario? Après tout, Lewis est sur une charge record qui va graver son nom et celui de Mercedes dans les livres des records de course automobile pour ce qui sera certainement très long.

Donc, les neutres, et Lewis aussi d’ailleurs, voudront que Max et Red Bull rendent la vie difficile, transforment cela en un combat de fond et ajoutent de la valeur à ce qui sera certainement le septième titre de Hamilton.

Au-delà de cela, le meilleur du reste sera une bonne bataille, avec Renault qui a l’air fougueux, McLaren solide et Racing Point n’a pas encore découvert la voiture de champion du monde de l’année dernière dans son copieur RP16 à Spa ce week-end – Sergio et Lance ont de plus grands espoirs pour la course. .

La Finlande, bien sûr, le grand drame, Ferrari et leur montée en flèche au point que leurs pilotes se sont battus pour entrer en Q2, et quand ils l’ont fait, c’est là qu’ils sont restés.

Sur la forme qu’ils montrent, les Reds vont être rodés et auront du mal à marquer un point, et c’est une intrigue secondaire qui est lâchée par tous sauf les Ferrari pour qui même le patron de Merc, Toto Wolff, est désolé.

Comme beaucoup, il s’inquiète pour l’état de leurs rivaux, soulignant à quel point il est important pour la tenue Maranello d’être des prétendants dans l’élite.

Cet article est la base de notre rapport de course du Grand Prix de Belgique qui sera mis à jour au fur et à mesure des besoins; avant, pendant et après la course de Spa-Francorchamps où tout peut arriver, et souvent…