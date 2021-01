Son fondateur considère ce type de véhicule comme l’antithèse d’un bon comportement dynamique

Ne dégoûte pas l’idée de créer un SUV hautes performances à l’avenir

Christian von Koenigsegg a une fois de plus rejeté l’idée que sa marque fabrique un SUV à l’avenir, bien qu’il reconnaisse qu’il aimerait créer un véhicule pour le monde tout-terrain avec des performances très élevées.



Porsche a brisé la glace il y a des décennies avec l’arrivée du Cayenne pour devenir le premier constructeur “ premium ” à lancer un SUV. De là, le reste. Des marques comme Lamborghini ou Aston Martin ils ont déjà respectivement l’Urus et le DBX en jeu, tandis que le Ferrari Est en train de tomber. Une marque encore plus exclusive comme Koenigsegg? Non, comme l’a confirmé le sien Christian von Koenigsegg.

Déjà en 2016, le fondateur de la firme suédoise déclarait que ce n’était pas sa tête d’entrer dans le monde de SUV, quelque chose qui n’a pas changé près de cinq ans plus tard malgré avoir mis un Grand tourisme quatre places comme la Gemera. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube de Misha Charoudin, Christian von Koenigsegg a considéré que fabriquer un SUV c’est, littéralement, “créer quelque chose qui dysfonctionnera et ensuite il faut réparer”. Le volume et le poids de ce type de véhicule vont à l’encontre d’un comportement dynamique optimal, ce que Koenigsegg recherche toujours en plus de figures de puissance superlatives.

Ce que le Seigneur ne dégoûte pas Koenigsegg est de créer un véhicule tout-terrain très performant. Axé sur la performance sur le sable, le concept du véhicule change complètement, éliminant ainsi les inconvénients d’un véhicule en soi. SUV. Pour le moment, ce n’est qu’une idée, mais le patron de la marque ose même penser à un “véhicule à la Mad-Max”.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que les futurs modèles de Koenigsegg ils naîtront toujours avec la prémisse d’être aussi sportifs que possible. Il y a l’exemple du mentionné Gemera, qui est propulsé par un ensemble hybride composé d’un trois cylindres turbocompressé de 2,0 litres et de trois hélices électriques pour atteindre 1723 chevaux et un couple maximal de 3500 Newton mètres. Dans l’ensemble, ce Gran Turismo est capable d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 1,9 seconde. Avec ces données en main, la vérité est que cette idée du véhicule tout-terrain avec le logo Koenigsegg à l’avant ne sonne pas du tout mal …

