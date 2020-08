L’année dernière, cette fois, Robert Kubica traversait une période difficile lors de son remarquable retour en Formule 1, avec une équipe Williams dans une situation désespérée, il était largement dépassé par son coéquipier.

Notamment, l’aventure Williams a échoué pour Robert car l’équipe était incapable de donner à ses pilotes une voiture qui valait mieux que tout sauf la rangée arrière, et c’est là qu’ils sont restés pendant une grande partie de la saison.

La performance de Kubica, par rapport à la recrue Russell dans la voiture sœur, laissait beaucoup à désirer et bientôt des discussions sur un équipement de qualité inférieure ont fait surface. Tout le chapitre reste obscurci, malgré l’immense succès qu’il a été de revenir sur la grille après son horrible accident de rallye qui a changé la vie au début de 2011.

Le «script» DTM imite l’épisode de F1 2019; sur confirmation qu’il serait l’un des 16 pilotes en compétition cette saison, les fans de course ont célébré et la série allemande de tin-top se préparait pour un autre grand nom sur leur scène.

Mais encore une fois, le conte de fées a pris une tournure sombre alors que les luttes de Kubica se poursuivent, comme le montrent ses résultats:

Résultats de Robert à Spa-Francorchamps

Q1: 14e 1,6 seconde plus lent que le pilote BMW le plus rapide Sheldon van der LindeR1: 14e à +1: 18,844 derrière le leader et avant-dernier BMWQ2: 12e 1,2 secondes plus lent que le pilote BMW le plus rapide Sheldon van der LindeR2: 14e à +1: 29,962 derrière le leader et dernière BMW

Résultats de Robert au Lausitzring Sprint

Q1: 16e 1,1 seconde plus lent que le pilote BMW le plus rapide Sheldon van der LindeR1: 13e à +1: 07,388 derrière le leader et avant-dernier BMWQ2: 16e 0,8 seconde plus lent que le pilote BMW le plus rapide Marco Wittman R2: 13e à +38,445 derrière le leader et avant-dernier BMW

Les résultats de Robert au Lausitzring

Q1: 14e 1,7 seconde plus lent que le pilote BMW le plus rapide Marco Wittman R1: 16e à +1: 09,158 du leader et dernière BMW Q2: 11e 0,6 seconde plus lent que le pilote BMW le plus rapide Sheldon van der Linde R2: 16e à +28,090 derrière le leader et dernier BMW

Des résultats peu élogieux, donc des questions difficiles sont posées par les médias allemands à la suite de deux dernières places à la dernière place au Lausitzring.

Sven Haidinger écrit sur les problèmes de Kubica dans sa chronique Motorsport-Total: «Quiconque a dit que des difficultés étaient à prévoir a fondamentalement raison, car pratiquement aucun ancien pilote de Formule 1 passant en DTM jusqu’à présent n’a été en mesure de faire face immédiatement. On se souvient de Ralf Schumacher, David Coulthard, Heinz-Harald Frentzen…

«Et même les vieilles mains désespèrent d’essayer de placer les pneus standard Hankook dans la bonne fenêtre de travail. De plus, les voitures DTM ont beaucoup moins d’adhérence que la F1 et les pneus n’aiment pas du tout lorsque vous freinez sur la piste et en attendez trop. Si simple, mais si compliqué!

«Mais ce que Kubica livre cette année est malheureusement embarrassant. Le week-end Lausitzring le montre trop clairement: dans les deux courses, le pilote client ART-BMW, ​​âgé de 35 ans, a terminé dernier.

Cependant, il y a eu des éclairs de ce qui pourrait être et une certaine inspiration lorsque Kubica est apparu 11e sur les écrans de chronométrage, pour la première fois cette saison, le pôle était à une seconde de la pole.

Haidinger poursuit l’histoire: «Après que Sheldon van der Linde ait calé sa voiture au départ, il était même dixième pendant une courte période et ses fidèles fans qui, malgré l’interdiction des spectateurs, veillent toujours à ce que la bannière géante ‘Forza Kubica’ soit drapée les tribunes à chaque course, ont eu un bref espoir.

«Mais ensuite, il est resté debout comme un débutant complet: au quatrième tour, quatre rivaux se sont battus, ne lui laissant aucune chance.

«Un coup d’œil à la liste des tours de course les plus rapides montre à quel point la situation est dramatique: le record personnel de Kubica en 1: 39,978 était de 1,540 seconde plus lent que le meilleur de Jamie Green – considérez que tout le peloton de ce classement était à 0,864 dixième – Kubica court Dans un autre monde.

«Et même le samedi partiellement humide, lorsque le pilote joue un rôle plus important, il n’était pas meilleur, il était en fait pire», a rapporté l’écrivain.

Lorsque les lacunes de Robert ont été révélées l’année dernière contre Russell à Williams, la voiture n’a pas tardé à être blâmée. Mais un échange de mi-saison n’a rien fait pour combler l’écart entre les coéquipiers. Beaucoup pensent que c’était un écran de fumée pour adoucir la réalité de la sous-performance

Une fois de plus Kubica, dont le financement F1 et DTM provient du géant pétrolier polonais PKN Orlen, pense que sa BMW est le problème et l’a dit dans son entretien d’après-course avec Przeglad Sportowy: «Je ne pense pas que la situation soit différente de ce que était au Spa. Les sensations et le manque d’adhérence et de performance de l’ensemble du package étaient également dans le Spa et ils le restent.

« [At Lausitring] c’était plus visible car avec un tour plus court, vous avez plus de temps pour tout régler. D’autres équipes et pilotes ont également eu plus de temps. Nous espérions pouvoir vérifier et améliorer quelque chose vendredi.

«Cela a fonctionné, mais je pense que nous sommes au même point. Il ne s’agit pas de changer un ou deux paramètres dans le réglage de la voiture. Il y a quelque chose de plus grand qui nous retient. Il n’y a pas nécessairement un problème. Le fait est que la situation est difficile.

«Si vous sortez pour les qualifications et conduisez 0,4 seconde plus lentement que l’avant-dernier pilote, ce n’est probablement pas normal», a concédé Robert.

Néanmoins, BMW garde la foi avec l’homme qui leur a remporté leur seul Grand Prix en tant que constructeur lorsqu’il a triomphé au Canada en 2008.

Le directeur du sport automobile de BMW, Jens Marquardt, est cité dans le rapport: «Je pense que c’est vraiment à lui de s’installer ici. Je veux dire Spa, difficile. Nous avons eu du mal dans l’ensemble en tant que BMW à Spa, [it was] difficile pour lui là-bas.

« [At Lausitzring] Je pense que nous avons déjà vu des progrès. Nous savons tous à quel point le DTM est difficile, à quel point la voiture est difficile à conduire, à en extraire le maximum. Et il se rapprocherait de plus en plus, mais je pense que cela lui prendra quelques courses.

«Évidemment, de notre côté, nous faisons tout pour l’aider, lui et l’équipe, à mieux comprendre pour tout maîtriser», a ajouté Marquardt.

L’histoire de Kubica est unique.

En 2011, il a quitté les essais en tant qu’homme le plus rapide et une année exceptionnelle était attendue pour lui avec Renault et le châssis pratique qu’ils avaient livré pour cette saison. Il avait également signé un accord pour rejoindre Fernando Alonso pour former une super-équipe Ferrari.

Mais un tas de «torts» ont conspiré pour changer le cours de l’histoire et de sa vie: mauvais rallye, mauvaise voiture, mauvaise barrière.

Néanmoins, ce qu’il a accompli depuis lors a été de proportions gigantesques, de bravoure au-delà des mots et qu’il ait fait revenir une F1 contre toute attente, c’est de la légende. Respect total!

Mais maintenant, l’héritage souffre encore une fois, cette fois sous les projecteurs du DTM. Poser la question: est-il temps d’appeler cela quitte Robert?