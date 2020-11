L’équipe Alfa Romeo a confirmé que le pilote polonais Robert Kubica participera à la première séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn, qui se déroulera ce week-end sur le circuit de Sakhir. Cette fois, il soulagera Finn Kimi Räikkönen.

“Je suis très heureux d’être de retour pour la première fois depuis août”, a déclaré Kubica. Cela peut sembler long, mais ma saison a été très chargée avec mon travail sur simulateur à l’usine et mon programme DTM, donc j’avais vraiment l’impression d’aller assez vite.

Maintenant que ma saison en DTM est terminée, j’ai hâte de retrouver mon poste à plein temps chez Alfa Romeo Racing: il reste encore beaucoup à combattre et je suis sûr que mon travail contribuera positivement aux efforts de l’équipe », a-t-il déclaré. le pilote polonais.

Robert Kubica avait rempli ce même rôle dans le Grand Prix de Styrie, de Hongrie et de Grande-Bretagne. La pratique à Bahreïn sera la dernière de la saison. Plus tard, il participera à des réunions d’ingénierie et techniques avec l’équipe.

De son côté, Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe Alfa Romeo Racing et PDG de Sauber Motorsport AG, a déclaré: «Nous sommes très heureux de voir Robert revenir dans la voiture lors de la première séance d’essais. Sa contribution à l’équipe a été importante jusqu’à présent. La saison et le fait de pouvoir tirer le meilleur parti de son expérience et de ses compétences ici à Bahreïn aideront l’équipe à continuer sur sa voie de progression actuelle. Sakhir est un circuit qu’il connaît très bien et cela aidera vraiment notre travail ce week-end “, a déclaré le manager français. .