Le Polonais sera accompagné de Ferdinand Habsburg dans sa première aventure en course

Ils courront aux côtés de Dennis Andersen et Andreas Fjordbach, les pilotes à plein temps

Les 24 Heures de Daytona auront lieu le week-end du 30 au 31 janvier

Robert Kubica participera aux 24 Heures de Daytona en 2021 avec High Class Racing. Le Polonais rejoint son partenaire de grille DTM Ferdinand Habsburg et les habitués de l’équipe Dennis Andersen et Andreas Fjordbach pour la première fois dans la légendaire course nord-américaine.



Kubica continue de chercher de nouveaux défis en dehors de la Formule 1. 2020 a été une année différente pour le Polonais, qui est retourné à Hinwil pour commencer une nouvelle étape avec Alfa Romeo, en tant que pilote d’essai et réserve pour l’équipe. Kubica a été testé lors de diverses séances d’essais libres tout au long de l’année ainsi que lors des tests d’après-saison d’Abu Dhabi. Cependant, il voulait plus d’aventures en plus du grand cirque.

Sa première aventure était le DTM. Le Polonais a couru pour BMW lors de sa première année dans la catégorie des voitures de tourisme allemandes et dans une campagne difficile pour lui, il a pu obtenir son premier podium à Zolder. Bien sûr, il n’a pas pu résister aux grands noms de la catégorie pendant la majeure partie de l’année dernière.

Désormais, Kubica tentera sa chance aux 24 Heures de Daytona et fera ses débuts aux côtés d’un autre pilote DTM 2020, Ferdinand Habsburg. Les deux s’associeront à High Class Racing et participeront à la course avec Dennis Andersen et Andreas Fjordbach, qui sont les pilotes à plein temps de la structure.

Les 24 Heures de Daytona se dérouleront comme d’habitude le dernier week-end de janvier, plus précisément les 30 et 31. Ce sera la première course sur le sol américain conditionnée par la présence de la pandémie, c’était l’un des tests de l’année dernière pourrait être contesté en toute sécurité et normalement. Cependant, en 2021, ils doivent adopter les mêmes mesures de prévention que les autres catégories, afin d’éviter la transmission du coronavirus.

