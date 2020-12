Tout indique que le Russe va céder la place à un jeune homme comme Yuki Tsunoda dans AlphaTauri

Il est clair qu’il sera difficile d’obtenir une place de pilote officiel en 2021

Il ne veut pas dire au revoir, car il semble capable de continuer à se battre contre les meilleurs

Daniil Kvyat estime que son temps en Formule 1 n’est pas encore terminé. Le Russe est capable de continuer à donner de quoi parler au Grand Cirque et estime que s’il en a un jour l’occasion, il aura le potentiel nécessaire pour se battre pour être champion du monde.



Kvyat a un pied et demi d’AlphaTauri en 2021. Après un deuxième passage de deux ans à Faenza, tout indique que le Russe va céder la place à de nouveaux pilotes, Yuki Tsunoda étant le principal candidat pour le remplacer. Bien sûr, Kvyat espère que son adieu à AlphaTauri n’est pas aussi un adieu à la Formule 1, car il estime que sa fin n’est pas encore arrivée dans le Grand Cirque.

“Je sens que j’ai encore beaucoup à dire en Formule 1. Je sais que si un jour j’ai une opportunité, je pourrai me battre pour être champion du monde, ce n’est qu’une question de temps. Parfois, j’ai fait de grandes courses au cours de ma carrière, et d’autres fois J’ai aussi très mal fait », a reconnu Kvyat dans les mots recueillis par le portail Web ..net.

Cependant, il est clair pour Kvyat que rester pilote officiel en 2021 est presque une mission impossible, car la grille est presque terminée et la compétition est très rude aujourd’hui. Le Russe assure que la Formule 1 est compliquée et qu’il est difficile de gérer tout ce qui l’entoure, mais il est content de tout cela et a confiance pour ne pas dire au revoir après 2020.

“C’est un sport compliqué, et la compétition est très rude, en plus de toutes les politiques qui existent. Bien sûr, c’est normal, je peux accepter tout cela si je continue à concourir ici pendant plus d’années”, a commenté Kvyat pour conclure.

Quitter la Formule 1 et revenir n’est pas quelque chose d’inconnu pour Kvyat, étant donné que le Russe a quitté le Gran Circo dans la dernière ligne droite de la saison 2017 – qu’il n’a même pas terminé – et est revenu un an et demi plus tard avec Toro Rosso à une deuxième étape dans laquelle il a laissé de grands moments. Son podium en Allemagne 2019 a été le point culminant, étant donné qu’il s’agissait du premier de l’équipe en plus de dix ans.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard