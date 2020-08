Avant le début du week-end du Grand Prix de Belgique, les prévisions météorologiques indiquaient un faible risque de pluie le premier jour qui augmenterait au cours des 48 heures suivantes.

Mais déjà, ces prévisions semblent changer. La pluie est tombée lors de la séance de qualification F3 d’aujourd’hui, laissant la piste humide avant la deuxième séance d’essais, et une averse plus tard dans l’après-midi a contraint la série Porsche Supercup à abandonner sa séance d’essais.

Les prévisions révisées pour les prochains jours indiquent une chance croissante d’un samedi sec. Et les prévisions de pluie pour dimanche semblent désormais de plus en plus susceptibles d’arriver après la chute du drapeau à damier.

Cela a diverses ramifications pour les équipes avant les qualifications. Choisir un niveau d’appui est toujours délicat à Spa car l’augmentation de l’angle d’aile sacrifie la vitesse en ligne droite dans les secteurs un et trois au profit de meilleures performances dans le secteur intermédiaire. La possibilité de pluie dimanche augmentera la tentation de courir un peu plus d’aile.

Si les qualifications sont sèches, nous pouvons nous attendre à voir plus de drame alors que les pilotes se disputent une position optimale dans la file d’attente. Il y a un avantage à avoir à courir assez près d’une autre voiture pour profiter du sillage dans les lignes droites sans trop souffrir de l’air turbulent dans les virages.

Les files d’attente de qualification pourraient être un problème, dit Magnussen Ces tactiques ont conduit à des scènes farfelues à Monza l’année dernière où la plupart des pilotes n’ont pas réussi à fixer un temps pour leurs derniers runs en Q3. Il y a eu un quasi-accident dans des circonstances similaires lors des qualifications à Spa une semaine plus tôt. Une situation similaire est possible ce week-end, comme l’explique Kevin Magnussen.

«Sur certaines pistes, il y a cette situation où les conducteurs ont tendance à ralentir avant le dernier virage afin de gérer les écarts, car nous essayons d’obtenir le bon écart pour qu’un remorquage fonctionne de manière optimale sans nuire à votre appui et à votre aérodynamisme. trop dans les virages », dit-il. «Il y a donc cette situation où les gens se regroupent et parfois vous commencez à manquer de temps et les gens commencent à se dépasser et cela devient un peu compliqué.

«On a parlé de ce« gentlemen’s agreement »de ne pas se doubler avant le tour du dernier virage. Mais évidemment, nous avons vu que les gens dépassent et il devient alors difficile de ne pas le faire soi-même. Donc je ne sais pas quelle est la solution, s’il y a quelque chose que la FIA peut faire pour vraiment nous empêcher de le faire. C’est une question délicate. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

L’avantage de performance dont a bénéficié Mercedes ces derniers week-ends de course était remarquablement absent vendredi. Ceci est normalement suivi par un chœur de «mais ils peuvent faire tourner leurs moteurs demain». C’est vrai ce week-end, mais ce ne sera pas à partir du prochain tour à Monza lorsque les «modes quali» seront interdits.

Ferrari se battra-t-il vraiment avec les pilotes Williams? Les W11 ont été confortablement les plus rapides dans le secteur intermédiaire, mais Lewis Hamilton et Valtteri Bottas étaient dans la moitié inférieure des temps pour les secteurs un et trois. Il est difficile d’imaginer qu’ils ne seront pas plus proches de leur forme habituelle samedi, mais rappelez-vous qu’il y a à peine deux ans, sur cette piste, ils ont eu du mal en particulier avec les deux virages très lents qui terminent ce parcours autrement moyen-rapide.

Mercedes et Red Bull ont apporté des mises à jour pour leurs voitures. Ces derniers semblent avoir trouvé une amélioration immédiate: Alexander Albon a salué la différence qu’ils avaient apportée à sa RB16, et il avait l’air plus à l’aise que lors des courses récentes.

On ne pouvait cependant pas en dire autant de Ferrari, qui, compte tenu de ses deuxièmes temps d’entraînement, pourrait s’attendre à une lutte pour sortir de la Q1, sans parler de la Q2. «Je suppose qu’ils ont beaucoup de mal ici parce que nous connaissons tous leur déficit moteur», a déclaré Carlos Sainz Jnr, un œil sur sa future équipe. «Ce n’est pas une bonne piste pour avoir un déficit moteur.»

Les ailes arrière maigres des SF1000 indiquaient clairement qu’ils avaient coupé leur voiture pour compenser leur manque de vitesse en ligne droite. Mais ils ont peut-être poussé trop loin, car le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, a admis qu’ils n’avaient pas été en mesure de faire fonctionner correctement leurs pneus. Néanmoins, ils étaient derrière les clients moteurs Alfa Romeo vendredi, une situation qui sera sûrement inversée demain, leur épargnant l’ignominie d’une sortie Q1.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Temps de pratique combinés

Progrès des équipes par rapport à 2019

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Grand Prix de Belgique 2020Parcourir tous les articles du Grand Prix de Belgique 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: