J’ai été très impressionné par la Bugatti Bolide. Ses lignes extrêmes, que l’on aimerait tous voir un jour au Mans, émerveillent les amateurs de courses. Ses 1850 chevaux ne sont pas si surprenants quand on connaît le contexte de la marque, mais c’est quand même un chiffre plus qu’honorable.



Mais ce qui m’a le plus intéressé dans cette voiture, ce ne sont ni ses lignes ni son moteur. Ni ses avantages possibles. Ce qui m’impressionne le plus, c’est son poids, qui s’élève à 1 240 kilos “à sec” – environ 1 380 en ordre de marche – qui offre un rapport poids / puissance de 0,69 kilos par cheval.

Comme l’a dit cette publicité pour l’eau minérale, l’important n’est pas l’âge – la puissance dans ce cas – mais les kilos.

Un rapport puissance / poids de 0,69 rend ridicule la Formule 1. Si nous convenons que le V6 Turbo actuel produit 1000 chevaux et que nous savons que le poids minimum de la voiture est de 743 kilos, nous obtenons un rapport de 0,74 kilos par kilo. cheval. Il est vrai qu’en Formule 1, le poids comprend le conducteur et tous les fluides moteur sauf l’essence. Si on ajoute environ 100 kilos à la Bugatti pour ces concepts, on se retrouve avec le même chiffre, 0,74.

Cela me semble un résultat exceptionnel, surtout compte tenu du poids du moteur, digne d’un tank. De mon point de vue, la première Bugatti qui répond aux exigences que le grand Ettore aurait voulu. Les précédents, avec leurs deux tonnes de poids – kilo en haut, kilo en bas – me semblaient un monument inutile à la fierté, même si leur ingénierie était exceptionnelle.

Bugatti bolide

La Bugatti Bolide est la voiture que Ferdinand Piëch aurait voulue lorsqu’il a acheté la marque à Romano Artoli pour lui donner le coup de pouce actuel. À l’été 2019, j’ai écrit sur un repas que j’ai partagé avec Piëch lui-même, dans lequel le grand ingénieur – père de la 908, de la 917 ou de l’Audi Quattro – m’a dit que sa meilleure voiture était la Bergspyder, la Porsche de montagne biplace, “Parce qu’il ne pesait que 350 kilos.”

Ils pèsent 700 kg. moins, un tiers de poids de moins, que la Bugatti Chiron commercialisée. Cela va dans le sens que le grand Colin Chapman a imposé à sa Lotus: “Je me fiche de la puissance du moteur, mais la voiture doit être légère.” La légèreté est synonyme de maniabilité, de vitesse de virage élevée et de puissance de freinage.

Un détail intéressant. À un certain moment du début des compétitions, la formule 750 a prévalu: les voitures ne pouvaient pas peser plus – oui, vous avez bien lu – que 750 kilos.

C’était une façon de mettre fin aux moteurs très lourds et puissants qui commençaient à être utilisés, à une époque où la vitesse de pointe était aux commandes car la vitesse de virage était limitée car l’adhérence des pneus était précaire, les suspensions n’étaient pas Ils aident comme maintenant et surtout la «force d’appui» était exclusivement due au poids du véhicule. Les «décideurs» pensaient qu’en imposant ce poids maximum, personne ne pourrait recourir à de gros moteurs très puissants et plus chers.

Pour obtenir cette fantastique réduction de poids, les ingénieurs de Bugatti ont développé une nouvelle monocoque en fibre de carbone, construite autour de l’arbre de transmission – rappelez-vous qu’il s’agit de 4 roues motrices. La partie avant est également une pièce intégrale de fibre de carbone à haute résistance, ainsi que la partie inférieure du corps, fabriquée de telle manière qu’elle contribue à la forte «force d’appui» qu’elle nécessite.

La clé a été le choix des fibres de carbone avec une résistance à la traction maximale, leur disposition et même l’utilisation d’aciers à haute résistance – l’inox aéronautique – si nécessaire. Ses créateurs affirment que seule l’industrie aérospatiale atteint des chiffres de rigidité similaires.

Mais ce n’est pas tout. L’impression 3D a été utilisée pour de nombreuses pièces, ce qui a permis l’utilisation de matériaux très légers. Et certains éléments, tels que les vis et autres éléments de fixation, sont en titane.

Je ne sais pas si le moteur a également subi une cure de dilution. La W16 standard de la Chiron pèse près de 435 kilos, donc le reste de la voiture ne pèse que 800 kilos.

