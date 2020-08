Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré qu’ils se sont engagés à rester en Formule 1 car ils s’attendent à ce que le plafond budgétaire crée des règles du jeu plus équitables.

L’avenir de l’équipe dans le sport avait été remis en question en raison des préoccupations publiquement exprimées par le propriétaire Gene Haas quant à sa performance depuis son entrée dans le championnat en 2016. Le mois dernier, le pilote Romain Grosjean a évoqué le doute quant à savoir si l’équipe resterait en F1 comme «l’éléphant en la chambre ».

Cependant, Haas a rejoint les neuf autres équipes de F1 pour s’engager dans le sport en signant le nouvel accord Concorde qui définit les accords commerciaux entre eux, le championnat et son organe directeur. La signature du nouvel accord a été annoncée la semaine dernière.

«Je suppose que Gene l’a regardé et la Formule 1 est toujours un très bon outil pour faire connaître sa marque, Haas Automation, dans le monde», a déclaré Steiner. «Cela fonctionne – sinon il ne le ferait pas.

«Il aime aussi le sport. Même s’il s’agit d’un gros engagement financier, avec l’arrivée de la nouvelle réglementation, cela devrait rendre le terrain de jeu plus uniforme et les aspects commerciaux meilleurs pour les petites équipes, de sorte qu’il a décidé de continuer.

«Pour moi, cela signifie que, même au moment où nous ne courons pas en compétition, nous avons une équipe de Formule 1 qui fonctionne et cela dépend plus de l’équipe que de moi. Je fais cependant partie de l’équipe, nous travaillons tous ensemble, et finalement, Gene croit en l’équipe. Tout le monde est, à coup sûr, heureux d’avancer maintenant avec la signature de l’accord. »

Steiner est optimiste que les changements apportés aux arrangements financiers du sport, qui incluent une distribution plus équitable des prix entre les concurrents et l’introduction d’un plafond budgétaire, réduiront progressivement la disparité entre les meilleures équipes et les petites équipes comme Haas.

«Le plafond budgétaire devrait uniformiser les règles du jeu, il uniformisera les règles du jeu», a déclaré Steiner. «Peut-être pas la première année, mais bien sûr à moyen terme. Les paiements, pour le rendre plus égal, signifieront également que les petites équipes obtiendront un peu plus de revenus.

«Ce n’est jamais assez pour les petites équipes, au fait, mais cela nivelle le terrain et cela devrait être l’objectif d’un sport – n’importe qui peut gagner tous les jours. Cela prendra un certain temps, mais pour la Formule 1, c’est un grand pas dans la bonne direction.

«Les temps changent et je pense que Liberty a fait un excellent travail en s’adaptant à cette époque et en apportant des changements au besoin. C’était nécessaire il y a quelques années, mais il vaut mieux tard que jamais. »

