La courbe de Fiorano a changé en 1995, après le premier test du Kaiser là-bas

L’Allemand était lent à ce moment-là, plus que le reste des pilotes Ferrari de cette année

Schumacher s’est tourné vers Mattia Binotto et lui a dit qu’il ne voulait plus voir cette courbe

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, reconnaît qu’en 1995, ils ont changé le premier virage de leur circuit de Fiorano à la demande expresse de Michael Schumacher. L’Allemand a été lent à y faire face et aussi, il ne ressemblait à aucun des circuits qui étaient en Coupe du monde, et pour cette raison, il a demandé à l’équipe de le remplacer.



Schumacher est venu chez Ferrari en novembre 1995 après avoir remporté son deuxième championnat du monde avec Benetton. Le premier vrai test du Kaiser a eu lieu à Estoril, mais avant cela, ils ont fait quelques tests à Fiorano pour s’adapter. Ensuite, il s’est avéré que Michael était lent dans le premier virage, plus lent que le reste des coureurs, et après avoir fini de rouler, Binotto se souvient lui avoir demandé de le changer.

«Je me souviens encore très bien de son premier essai à Fiorano en 1995. Bien que longtemps soit passé, je l’ai très récemment dans ma tête. Ce fut une expérience formidable pour moi. qu’il s’adaptait bien à la voiture, au siège et à la roue. Nous voulions nous assurer que tout fonctionnait avant d’aller à Estoril », a commenté Binotto dans le podcast officiel de Formule 1, Beyond The Grid.

“Je me souviens parfaitement de ce test à Fiorano, car je n’ai pas bien pris le premier virage du circuit. J’ai été plus lent sur ce circuit que les pilotes officiels, Jean Alesi et Gerhard Berger, et avec le pilote de réserve, Nicola. Larini. Après ce test, Il m’a dit ‘tu dois changer le premier virage, je ne veux plus le revoir’ et pour cette raison, nous avons changé la conception du circuit cette année-là », a révélé Binotto.

L’argument de Schumacher était que cette courbe était différente de toutes celles des circuits de la Coupe du monde de Formule 1 et qu’elle n’était donc pas du tout représentative. Suite à la suggestion de Michael, Fiorano a changé une partie de son design à partir de 1995.

“Nous avons changé le premier virage parce que cette courbe ne ressemblait à aucune de celles d’un circuit de championnat du mondeCe n’était pas représentatif, c’était leur argument », a-t-il expliqué.

Enfin, Binotto a donné son point de vue sur les contributions de Michael. L’actuel patron de Ferrari souligne que le Kaiser parlait plus sur la piste qu’en dehors.

“Je pense que Michael n’était pas une personne très solide lorsqu’il s’agissait de fournir des informations. C’est le contraire de ce que les gens peuvent penser de lui, mais il était très rapide et cohérent. Nous savions que s’il était rapide, cette configuration était bonne et oui. ce n’était pas, donc c’était mauvais, car c’était très cohérent tour par tour. Les commentaires qu’il a faits étaient sur la piste, avec sa constance », a reconnu Binotto pour conclure.

La configuration actuelle de Fiorano est la suivante:

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard